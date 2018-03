L'actrice porno qui prétend avoir eu une liaison avec Trump a été menacée

WASHINGTON, 26 mars (Reuters) - L'actrice porno Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, a confié dimanche lors d'un entretien télévisé avoir été menacée en 2011 pour qu'elle ne dise rien de sa relation avec Donald Trump.

Stephanie Clifford a expliqué dans l'émission "60 Minutes", diffusée sur la chaîne CBS, qu'elle se rendait à un cours de fitness en compagnie de son enfant lorsqu'un homme, qu'elle ne connaissait pas, s'est approché d'elle sur le parking attenant.

"Il s'est approché de moi et m'a dit: 'Laisse Trump tranquille. Oublie ce qu'il s'est passé'. Il s'est alors penché, a regardé ma fille et a dit: 'C'est une jolie petite fille. Ce serait dommage que quelque chose arrive à sa maman'. Puis il est parti", a raconté l'actrice porno, âgée de 39 ans.

Ni Clifford, ni son avocat Michael Avenati, n'ont souhaité dire s'ils disposaient de messages ou de documents permettant de prouver leur récit.

Dans une interview accordée en 2011 à l'hebdomadaire In Touch, Stephanie Clifford avait prétendu avoir eu en 2006 une liaison avec Trump qui aurait duré plusieurs mois. L'actuel président des Etats-Unis a démenti.

Le mois dernier, un des avocats de Trump a annoncé avoir versé sur ses propres deniers 130.000 dollars (100.000 euros) à l'actrice lors de la campagne présidentielle de 2016. Michael Cohen, évoquant une "transaction privée", n'a pas expliqué pourquoi il avait effectué ce versement ni si Donald Trump en avait été informé.

Dans une lettre qu'elle lui a adressé au début du mois, Stephanie Clifford propose de reverser cette somme sur un compte bancaire qui serait désigné par Trump afin, dit-elle, d'être déliée d'une clause de confidentialité qu'elle a signée en octobre 2016. Cohen a ignoré sa proposition.

"Je me suis sentie intimidée et même brutalisée. Je ne savais pas quoi faire. Alors je l'ai signée", a dit dimanche Clifford à propos de la clause de confidentialité. (Patricia Zengerle, avec David Lawder et Sarah Lynch, Jean Terzian pour le service français)