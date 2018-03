L'actualité en bref - Vendredi 16 mars

LE POINT SUR L'ACTUALITE - AGENCE FRANCE PRESSE

Paris (AFP) --A LA UNE

SNCF: les cheminots appellent à une grève longue et dure contre le projet du gouvernement

PARIS - L'intersyndicale des cheminots a opté jeudi pour un mouvement dur, une grève au rythme de "deux jours sur cinq" du 3 avril au 28 juin, contre la réforme de la SNCF que l'exécutif entend mener tambour battant par ordonnances.

"L'intersyndicale constate que le gouvernement n'a aucune volonté réelle de négocier" et "porte la responsabilité (d'un) conflit intensif sur une très longue durée", a déclaré Laurent Brun, secrétaire national de la CGT Cheminots, principal syndicat de la SNCF, après plus de deux heures de réunion avec les trois autres syndicats représentatifs, l'Unsa, SUD-Rail et la CFDT Cheminots.

La grève doit courir sur les vacances de printemps et les ponts de mai. La ministre des Transports Elisabeth Borne a jugé cette "décision incompréhensible". Le patron de la SNCF Guillaume Pepy trouve cette grève "un peu décalée par rapport à la concertation qui est engagée".

Mobilisation massive des retraités, en recul pour les personnels des Ehpad

PARIS - Des dizaines de milliers de retraités se sont mobilisés jeudi en France pour défendre leur pouvoir d'achat, souvent rejoints par les professionnels de l'aide aux personnes âgées, appelés à la grève pour réclamer plus de moyens humains.

"Ni privilégiés ni assistés", entre 39.000 et 68.000 retraités, selon un décompte effectué par l'AFP à partir des chiffres de la police et des syndicats dans une trentaine de villes, ont battu le pavé pour dire non à la "baisse de leurs pensions", accompagnés dans de nombreux cas de salariés des maisons de retraite.

Ils étaient entre 2000 et 3000 à Tours, plus de 1000 à Marseille, 2000 à Clermont-Ferrand, entre 7200, selon la préfecture de police, et 30.000, selon les syndicats, à Paris. En ligne de mire, la hausse de 1,7 point de la CSG pour 60% de retraités.

PS: vers un duel Faure-Le Foll pour le poste de premier secrétaire

PARIS - Olivier Faure et Stéphane Le Foll arrivés en tête des suffrages des militants socialistes à l'issue du 1er tour, jeudi soir, devraient s'affronter le 29 mars pour le poste de premier secrétaire du PS.

"Sur les résultats, après échange avec les 4 candidats, je peux vous annoncer qu'un candidat est nettement devant, c'est Olivier Faure (président du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée), suivi de Stéphane Le Foll (ancien porte-parole du gouvernement) puis d'Emmanuel Maurel et enfin Luc Carvounas", a indiqué le coordinateur du parti Rachid Temal au cours d'un point presse peu avant 1H00, à Solférino.

Les résultats définitifs du premier tour devraient être annoncés vendredi. Seuls les deux premiers peuvent briguer la poste de secrétaire. La participation "a été plutôt bonne", "Nous allons vers les 35.000/40.000 votants", a affirmé M. Temal. 102.000 électeurs étaient appelés à voter.

Washington sanctionne Moscou pour ingérence dans la présidentielle

WASHINGTON - L'administration Trump a annoncé jeudi une série de sanctions contre des individus et des entités russes en réponse à l'ingérence de Moscou dans l'élection présidentielle américaine de 2016 et à plusieurs cyberattaques.

Au total, 19 individus, dont l'homme d'affaires Evgueni Prigojine, proche du Kremlin, sont visés. "Nous allons être durs, jusqu'à ce qu'ils changent de comportement", a assuré Sarah Sanders, porte-parole de la Maison Blanche. Moscou, qui a toujours contesté toute ingérence, a promis, "des mesures de représailles".

Enfin stabilisée au pouvoir, Merkel vient à Paris parler d'Europe avec Macron

PARIS - Enfin réinstallée dans son rôle de chancelière après des mois de tractations politiques, Angela Merkel se rend pour sa première visite officielle à Paris où Emmanuel Macron l'attend de pied ferme pour aborder ses ambitieuses réformes européennes.

La chancelière arrivera dans l'après-midi et s'entretiendra avec M. Macron avant de s'exprimer devant la presse. "Il y a un sentiment d'urgence partagée" des deux côtés du Rhin pour tenter de redonner du lustre à l'Europe.

Exode massif de la partie rebelle de la Ghouta, avancée du régime

ADRA - Environ 20.000 civils ont fui jeudi la partie rebelle de la Ghouta orientale près de Damas, après avoir été soumis depuis près d'un mois à des bombardements ravageurs et subi pendant cinq ans un siège asphyxiant du régime syrien de Bachar al-Assad.

Sept ans jour pour jour après le début du tragique conflit syrien, le régime de Bachar al-Assad, soutenu par son allié russe, semble sur le point de reprendre la totalité de ce dernier fief rebelle aux portes de Damas, sa place forte.

EN BREF

- Signe de l'accès de tension avec Moscou, Emmanuel Macron a boudé jeudi le pavillon de la Russie, invitée d'honneur du Salon Livre Paris, la plus grande manifestation littéraire en France. "(...) En solidarité avec nos amis britanniques", a dit le président à l'issue d'une visite de trois heures.

- Le tribunal de grande instance de Nanterre a renvoyé au 30 mars, à la demande de David Hallyday et Laura Smet, l'examen de leur référé sur l'album posthume de leur père et le gel de ses avoirs. Les avocats de Laeticia Hallyday devront fournir des précisions sur le "trust" au sein duquel Johnny aurait réuni tous ses actifs au bénéfice de sa femme, conformément à un testament rédigé en juillet 2014 aux Etats-Unis.

- Une réunion entre les représentants de l'Etat et les organisateurs du mouvement de contestation populaire qui paralyse Mayotte depuis plus de trois semaines a tourné court jeudi après trente minutes de rencontre, selon l'intersyndicale.

- Deux condamnés à morts ont été exécutés jeudi soir dans les Etats américains de l'Alabama et de la Géorgie. Dans l'Alabama, Michael Eggers, 50 ans, avait été condamné à la peine capitale pour l'enlèvement et le meurtre d'une femme en 2000. En Géorgie, Carlton Gary, 67 ans, avait été condamné pour avoir tué trois femmes en 1977.

- Au moins quatre personnes sont mortes dans l'effondrement spectaculaire d'un pont piétonnier flambant neuf sur une autoroute à six voies à Miami, a annoncé jeudi soir le chef des pompiers.

- Foot/C3: Marseille s'est qualifié jeudi pour les quarts de finale de l'Europa League en s'imposant à Bilbao 2-1. L'OM l'avait emporté à l'aller 3-1. Lyon, en revanche, vainqueur au CSKA Moscou 1-0 à l'aller, a été éliminé jeudi après sa défaite à domicile en match retour 3-2. Après la rencontre, des supporters lyonnais ont provoqué des échauffourées qui ont fait au moins huit blessés parmi les policiers.

- Foot/L1: En attendant le verdict de la Ligue le 5 avril, Lille va devoir jouer à huis clos dans son stade après les incidents de samedi: des violences de supporters et un envahissement de pelouse qui ont conduit au placement de dix personnes en garde à vue jeudi.