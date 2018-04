L'actualité en bref - jeudi 12 avril

Paris (AFP) -- À LA UNE

Sur TF1, Macron monte en première ligne face aux contestations

PARIS - Emmanuel Macron va tenter d'apaiser les inquiétudes des Français, notamment des retraités et des ruraux, en répondant jeudi à 13H aux questions de Jean-Pierre Pernaut sur TF1 et LCI, sa troisième interview télévisée depuis son élection il y a près d'un an.

Pour l'occasion, le JT de la mi-journée sera délocalisé dans l'école primaire d'un petit village normand, Berd'huis (Orne), à 150 km à l'ouest de Paris, village dynamique qui a gardé ses commerces et ses médecins. Ses 1.118 habitants avaient placé Marine Le Pen en tête au premier tour de la présidentielle, mais choisi en majorité Emmanuel Macron au second tour.

Le chef de l'Etat saluera les habitants venus l'attendre à son arrivée à 11h30. Il doit repartir pour Paris juste après l'émission.

Cet entretien est la première partie d'une offensive médiatique destinée à marquer le premier anniversaire de la présidentielle. Emmanuel Macron sera de nouveau sur le petit écran dimanche soir pour un entretien de deux heures avec Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, sur BFMTV, RMC et le site Mediapart.

NDDL: les forces de l'ordre maintiennent la pression

NOTRE-DAME-DES-LANDES - Les forces de l'ordre qui ont accru mercredi leur pression sur les occupants illégaux de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes doivent poursuivre jeudi leur opération, le Premier ministre Edouard Philippe écartant pour l'instant toute pause dans les expulsions.

Les opérations "vont se poursuivre dans le même esprit, avec la même fermeté et avec la même mesure", a déclaré le Premier ministre lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

Edouard Philippe s'est exprimé alors que les gendarmes venaient de lancer une charge massive contre les opposants, la plus importante depuis le début de leur intervention lundi à l'aube.

Trump évoque des frappes imminentes en Syrie

WASHINGTON - Washington et Moscou étaient engagés mercredi dans un face-à-face de plus en plus tendu sur le dossier syrien, Donald Trump avertissant du tir imminent de missiles contre le régime de Bachar al-Assad en représailles à une attaque chimique présumée près de Damas.

"La Russie jure d'abattre n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent, beaux, nouveaux et 'intelligents!' Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela", a tweeté le président des Etats-Unis au lendemain d'un veto russe à l'ONU à un projet de résolution américain.

En appui au président, le Pentagone s'est dit "prêt" à présenter des options militaires pour frapper en Syrie, tandis que le régime de Bachar al-Assad a évacué des aéroports et des bases militaires selon une ONG.

Mais après les tweets présidentiels va-t-en-guerre du matin, la Maison Blanche s'est montrée plus prudente dans l'après-midi.

"Le président tient la Syrie et la Russie pour responsables de cette attaque aux armes chimiques" mais "toutes les options sont sur la table, la décision finale n'a pas été prise", a déclaré sa porte-parole, Sarah Sanders.

EN BREF

- Après trois semaines de débats qui ont viré au procès de l'antiterrorisme, le tribunal correctionnel de Paris rend jeudi son jugement sur les huit membres du groupe libertaire de Tarnac poursuivis notamment pour des dégradations sur une ligne SNCF.

- Un avion de l'armée algérienne s'est écrasé mercredi peu après son décollage d'une base au sud d'Alger, faisant 257 morts, majoritairement des militaires et des membres de leurs familles, la pire catastrophe aérienne en Algérie. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de trois jours.

- Un humanitaire allemand a été enlevé mercredi au Niger par des hommes armés près d'Ayorou, dans une région frontalière du Mali en proie à des attaques jihadistes récurrentes, a appris l'AFP auprès du préfet d'Ayorou.

- Le tribunal administratif de Rennes a condamné le volailler Doux, en liquidation judiciaire, à payer 82 millions d'euros pour avoir reçu indûment des aides à l'exportation de l'Union européenne.

- Le Super U de Trèbes, où trois personnes ont été tuées par le jihadiste Radouane Lakdim le 23 mars, va rouvrir ses portes jeudi. Certains employés, encore choqués par la prise d'otages, pourraient ne pas reprendre leur poste dans l'immédiat.

- A la surprise générale, le PDG de l'AFP Emmanuel Hoog, en poste depuis 2010, s'est retiré de la course à sa propre succession mercredi faute d'avoir obtenu le soutien de l'Etat, laissant un seul candidat en lice, Fabrice Fries, qui pourrait être élu dès jeudi à la tête de l'agence de presse.

- Contre "une justice sans juge" et "le recul des droits de la défense", pour "la justice de proximité": des milliers d'avocats de toute la France mais aussi des magistrats et greffiers 4.000 selon la police, de 6 à 7.000 selon les organisateurs) ont manifesté mercredi à Paris contre le projet de réforme de la justice.

- "On me vole mon deuil. On me roue de coups", déclare Laeticia Hallyday dans une longue interview au Point, en plein coeur d'une bataille judiciaire pour l'héritage de Johnny Hallyday qui l'oppose aux aînés de la star, David Hallyday et Laura Smet.

- Des habitués de la Croisette, des nouveaux venus et des stars, de Juliette Binoche à Ryan Gosling, devraient figurer au générique du Festival de Cannes, dont la sélection est annoncée jeudi.

- Foot/Ligue Europa : L'Olympique de Marseille a rendez-vous jeudi soir avec sa légende européenne dans un Vélodrome brûlant pour renverser Leipzig, vainqueur à l'aller (1-0), et retrouver les demi-finales d'Europa League pour la première fois depuis 14 ans. Mercredi en Ligue des champions, le double tenant du titre, le Real Madrid, a souffert face à la Juventus Turin (3-0, 1-3) mais reste quand même favori pour la victoire finale, le 26 mai à Kiev. Les autres demi-finalistes sont l'AS Rome, le Bayern Munich et Liverpool.

