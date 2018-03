L'actualité en bref - jeudi 29 mars

Paris (AFP) --A LA UNE

Macron salue "l'esprit français de résistance" incarné par le gendarme Arnaud Beltrame

PARIS - Emmanuel Macron a salué "l'esprit français de résistance" du gendarme Arnaud Beltrame qui a donné sa vie lors de l'attaque jihadiste de vendredi dans l'Aude, appelant "chaque citoyen" à "un regain de vigilance et de civisme" face à "l'islamisme souterrain".

Le colonel Beltrame "faisait face à l'agression islamiste, face à la haine, face à la folie meurtrière et avec lui surgissait du coeur du pays l'esprit français de résistance", a déclaré le chef de l'Etat dans l'éloge funèbre prononcé lors de l'hommage national dans la cour d'honneur des Invalides.

L'hommage s'est tenu en présence des anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy et de dirigeants politiques de tout bord dont Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Laurent Wauquiez.

Des milliers de personnes marchent contre l'antisémitisme

PARIS - Des milliers de personnes, dont de nombreux politiques, ont défilé en mémoire de l'octogénaire juive Mireille Knoll, tuée vendredi à Paris.

Ce moment de recueillement a été terni par des incidents liés à la venue de Jean-Luc Mélenchon (LFI) et Marine Le Pen (>> fiche valeur), dont la présence n'était pas souhaitée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), au nom du rejet des "extrêmes".

"La France contre l'antisémitisme", proclamait la banderole en tête de la marche. Le délégué général de LREM Christophe Castaner, le président des Républicains Laurent Wauquiez, le président (LR) du Sénat Gérard Larcher ou la maire (PS) de Paris Anne Hidalgo étaient aussi sur place. A la mi-journée, Emmanuel Macron avait assisté au cimetière parisien de Bagneux (Hauts-de-Seine) aux obsèques religieuses de Mireille Knoll.

Fac de droit de Montpellier : le doyen en garde à vue sur fond de manifs et blocages

MONTPELLIER - L'enquête judiciaire sur le coup de force d'hommes cagoulés à la fac de droit de Montpellier s'est accélérée mercredi avec la garde à vue du doyen et d'un professeur, dans un contexte de blocages et de manifestations dans plusieurs universités en France.

Le doyen et le professeur avaient été mis en cause par des victimes et des témoins des violences perpétrées par des hommes cagoulés et armés de bâtons qui ont brutalement chassé dans la nuit du 22 au 23 mars des étudiants qui occupaient un amphithéâtre de la faculté de droit dans le cadre du mouvement contre la loi Vidal qui modifie les conditions d'accès à l'université.

Egypte : fin de la présidentielle, la participation seul enjeu pour Sissi

LE CAIRE - Les opérations de vote ont pris fin mercredi soir en Egypte après trois jours d'un scrutin présidentiel où le taux de participation est le seul véritable enjeu pour le sortant Abdel Fattah al-Sissi assuré de l'emporter faute d'adversaires crédibles.

Les bureaux de vote ont fermé mercredi à 22H00 locales (même heure à Paris). Aucun chiffre officiel sur la participation n'avait été publié à la clôture du scrutin.

Les résultats officiels seront proclamés le 2 avril. Mais des estimations partielles devraient être publiées dans les prochaines heures par la presse locale.

EN BREF

- La ministre des transports Élisabeth Borne s'est engagée "solennellement" mercredi à ce que la SNCF, que le gouvernement veut réformer, reste une société publique.

- L'Irlande organisera le 25 mai un référendum sur la libéralisation de l'avortement, qui décidera ou non d'abroger la législation actuelle, l'une des plus restrictives en Europe puisqu'il n'est prévu qu'en cas de risque mortel pour la mère.

- Un responsable de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) et un autre homme, soupçonnés d'être impliqués dans un réseau de corruption au sein de l'établissement pénitentiaire, ont été mis en examen mercredi soir. Un directeur a été écroué. Il est soupçonné d'avoir accordé des avantages à des détenus, membres de la communauté juive pour la plupart.

- Le Conseil d'Etat a condamné mercredi le gouvernement pour son inaction dans la lutte contre la pollution lumineuse, exigeant qu'il prenne une série d'arrêtés, une décision saluée par des associations environnementales.

- Des peines allant d'une simple amende de 1.000 euros avec sursis à 6 mois ferme ont été requises mercredi au procès des huit membres de la communauté libertaire de Tarnac poursuivis notamment pour "association de malfaiteurs" et dégradation d'une ligne SNCF.

- L'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes (NDDL) va occasionner une perte pour les finances publiques de 200 à 600 millions d'euros, selon une estimation du président (LR) de la commission des Finances de l'Assemblée nationale, Eric Woerth.

- Football : Des cris de singe entendus lors d'un match amical contre l'équipe de France mardi soir à Saint-Pétersbourg, et voilà la Russie à nouveau pointée du doigt pour le racisme présent dans ses tribunes, à moins de trois mois de la Coupe du Monde (14 juin-15 juillet) qu'elle organise.

