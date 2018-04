L'actualité en bref - lundi 16 avril

LE POINT SUR L'ACTUALITE - AGENCE FRANCE PRESSE

Macron ne voit pas de "coagulation" des mécontents

PARIS - Emmanuel Macron a réfuté dimanche l'idée d'une "coagulation" des mécontentements en France, au cours d'une interview télévisée de 2h40, conduite dans une atmosphère parfois électrique par Jean-Jacques Bourdin (BFMTV et RMC) et Edwy Plenel (Mediapart).

"J'entends toutes les colères", mais "il n'y a pas tant que cela" une "coagulation des mécontentements", a affirmé le président. Evoquant la grève en pointillés des cheminots, "c'est une colère que je comprends, que je respecte mais qui est liée à (...) une réforme que nous mènerons jusqu'au bout", a-t-il dit. Il a confirmé que l'État reprendrait "progressivement" une partie de la dette de la SNCF.

Le chef de l'Etat a assuré qu'"il n'y aura pas de création d'un nouvel impôt local, ni d'un impôt national". Il a affirmé qu'il n'y aurait "pas d'économies sur l'hôpital dans ce quinquennat" et qu'il annoncerait "début mai" des décisions pour tenter de répondre à la crise des services d'urgences.

Macron affirme que "la France n'a pas déclaré la guerre au régime de Bachar-al-Assad"

PARIS - Emmanuel Macron a justifié dimanche les frappes menées en Syrie tout en affirmant que "la France n'a pas déclaré la guerre au régime de Bachar al-Assad", lors d'une interview télévisée sur BFMTV/RMC/Mediapart, au théâtre de Chaillot à Paris.

Récusant toute action illégale en réaction de l'attaque à l'arme chimique le 7 avril à Douma, imputée au régime syrien, le président français a justifié les frappes menées dans la nuit de vendredi à samedi contre des sites de production d'armes chimiques du régime de Bachar al-Assad, en affirmant que "c'est la communauté internationale qui est intervenue".

"Nous avons réussi l'opération sur le plan militaire" en Syrie, a-t-il lancé, affirmant que les capacités du régime de Bachar al-Assad "de production d'armes chimiques ont été détruites" par ces frappes menées par les Etats-Unis, le Royaume Uni et la France, selon lui.

Début de l'enquête internationale sur l'attaque chimique présumée en Syrie

DAMS - Des experts internationaux ont entamé dimanche en Syrie leur enquête sur l'attaque chimique présumée qui a entraîné des frappes occidentales d'une ampleur inédite contre le régime de Bachar al-Assad et provoqué un vif regain de tensions diplomatiques.

Le président russe Vladimir Poutine, allié indéfectible de la Syrie, a mis en garde dimanche les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni : une nouvelle frappe et ce sera "inévitablement le chaos" dans les relations internationales, a-t-il déclaré.

De son côté, Washington a annoncé pour lundi de nouvelles "sanctions russes" en lien avec l'utilisation d'armes chimiques par le régime syrien.

Asile : coup d'envoi des débats à l'Assemblée, la majorité à l'épreuve

PARIS - Coup d'envoi d'une semaine de débats tendus à l'Assemblée sur le projet de loi asile et immigration : le texte controversé de Gérard Collomb met la majorité à l'épreuve, tandis que les oppositions vont monter au créneau contre des mesures jugées "laxistes" ou "dangereuses".

Le projet de loi "pour une immigration maîtrisée et un droit d'asile effectif" prévoit notamment de réduire à six mois les délais d'instruction de la demande d'asile, pour entamer rapidement le travail d'intégration des réfugiés, et à l'inverse de faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés.

"On ne peut pas prendre toute la misère du monde", a déclaré Emmanuel Macron dimanche soir à BFMTV, RMC et Mediapart.

NDDL : le rassemblement des opposants émaillé de heurts

Notre-DAME-DES-LANDES - Le rassemblement pacifique de soutien aux occupants expulsés s'est déroulé dimanche sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes dans un calme relatif, émaillé de quelques heurts.

Selon la préfecture environ 4.000 personnes étaient présentes. Les zadistes ont annoncé pour leur part "15.000 à 20.000 personnes". Des heurts ont eut lieu entre des personnes armées de fusées et de cocktail Molotov qui les ont jetés sur les gendarmes qui ont riposté avec des grenades lacrymogènes.

Foot/L1 : le PSG s'offre son 7e titre de champion de France en écrasant Monaco

PARIS - En France au moins, le PSG est souverain : décevant en Ligue des champions, il s'est offert le 7e championnat de France de son histoire dimanche en étrillant (7-1) Monaco, qui avait été sacré à sa place un an plus tôt.

Cela n'effacera sans doute pas les regrets laissés par la campagne européenne vite avortée, dès les 8e de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid (1-3, 1-2). Champion dimanche pour la 7e fois (1986, 1994, 2013, 2014, 2015, 2016), il reste au PSG à bien négocier la demi-finale de Coupe de France mercredi à Caen.

Marseille, de son côté, en s'imposant à Troyes (3-2) revient à hauteur de Lyon, qui reste cependant 3e à la faveur d'une meilleure différence de buts (+36 contre +27), après la 33e journée de Ligue 1.

EN BREF

- Un millier de personnes se sont rassemblées dimanche près de l'Assemblée nationale à Paris pour dénoncer le controversé projet de loi immigration et asile, à la veille de son examen par les députés, à l'Assemblée nationale.

- Quatre personnes étaient encore interrogées dimanche soir, sur les 43 personnes initialement en garde à vue après la manifestation samedi de "convergence des luttes" de Montpellier. Les gardés à vue ont été entendus pour violences sur personnes dépositaires de l'ordre public, dégradations aggravées et/ou participation à un groupement en vue de commettre des dégradations.

- Le Conseil national du PS a approuvé dimanche la composition de sa nouvelle direction, renouvelée, paritaire et resserrée, conformément à l'engagement pris par le nouveau premier secrétaire Olivier Faure. Le secrétariat national est composé de 24 membres, 12 hommes et 12 femmes (contre 80 dans la précédente direction).

- Le dirigeant historique du Monténégro, Milo Djukanovic, a retrouvé dimanche un pouvoir abandonné il y a moins de deux ans, après sa victoire dès le premier tour de la présidentielle dans ce petit pays des Balkans candidat à l'entrée dans l'Union européenne.

- Au cri de "liberté pour les prisonniers politiques", plus de 300.000 Catalans, selon la police, ont manifesté dimanche à Barcelone pour protester contre la détention de neuf figures de l'indépendantisme accusées de "rébellion" et réclamer l'ouverture d'un dialogue politique.

- Le cinéaste italien Vittorio Taviani qui, avec son frère Paolo, a signé certains des grands films du cinéma transalpin est mort à Rome, à 88 ans. Malade depuis longtemps, il avait réalisé avec son frère une quinzaine de longs métrages, dont le plus célèbre, Padre padrone, avait reçu la Palme d'Or du Festival de Cannes en 1977.

-Rugby/Top 14 : Pau et La Rochelle, battus à domicile par Agen (22-33) et Castres (18-26), ont craqué dans la course à la phase finale du Top 14, au contraire de Toulouse, Toulon et Lyon, vainqueurs respectivement du Racing 92 (42-27, de Montpellier (32-17) et du Stade Français (44-3) lors de la 24e journée. Montpellier reste leader, devant Toulouse désormais à la 2e place, synonyme d'accès direct aux demi-finales.

