L'actualité en bref - lundi 19 mars

Paris (AFP) --À LA UNE

Chômeurs : le gouvernement dévoile un nouvel arsenal de sanctions

PARIS - Le gouvernement dévoile lundi un arsenal rénové de sanctions contre les chômeurs ne remplissant pas leurs obligations, une réforme qui, avec le renforcement des contrôles, est présentée comme la contrepartie de l'extension des droits aux démissionnaires et indépendants.

Le ministère du Travail réserve la primeur de ses annonces lundi après-midi aux partenaires sociaux. Syndicats et patronat, qui gèrent aujourd'hui l'assurance chômage, découvriront aussi, lors de cette rencontre, les intentions de l'exécutif concernant la gouvernance du régime.

Aujourd'hui, ne pas se présenter à un rendez-vous est passible de deux mois de radiation, et donc de suspension des allocations. Un chômeur qui ne cherche pas assez activement un emploi risque deux semaines de radiation. "Le système est incohérent", "pas logique", estimait la ministre du Travail Muriel Pénicaud début mars.

Fort d'un raz de marée dans les urnes, Poutine au Kremlin jusqu'en 2024

MOSCOU - Vladimir Poutine a été réélu dimanche pour un quatrième mandat à la tête de la Russie, soit jusqu'en 2024, année de ses 72 ans, fort d'un score aux allures de raz de marée toutefois marqué par les accusations de fraude de l'opposition.

Avec un score de 76,4 %, après dépouillement de 90% des bulletins, il est conforté comme l'homme incontournable de son pays, qu'il a replacé au premier rang sur la scène internationale au prix d'un climat de Guerre froide. Le président chinois Xi Jinping a félicité lundi Vladimir Poutine, saluant une relation sino-russe à son zénith.

Poutine devance le candidat du Parti communiste Pavel Groudinine, 12 % des voix, l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski, autour de 6 % et la journaliste proche de l'opposition libérale, Ksénia Sobtchak (1,5 %).

Neige et verglas : treize départements en vigilance orange

PARIS - Treize départements, de la région parisienne et de Normandie, sont placés en vigilance orange neige et verglas et ce jusqu'à lundi 11h00, selon Météo-France.

Sont concernés le Calvados, l'Eure, Paris et la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne), les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise, placés en alerte dès dimanche après-midi. Dans la nuit, la Manche, l'Oise, la Seine-Maritime et la Seine-et-Marne ont également été placés en vigilance orange par Météo-France.

GB : ouverture du procès des meurtriers présumé d'une jeune fille au pair française

LONDRES - Le procès des meurtriers présumés de Sophie Lionnet, une jeune française au pair dont le corps calciné avait été retrouvé fin septembre dans le jardin de ses employeurs à Londres, s'ouvre lundi devant la cour criminelle de l'Old Bailey à Londres.

Ouissem Medouni, 40 ans, et Sabrina Kouider, 35 ans, nient avoir tué la jeune fille, âgée de 21 ans au moment des faits, et originaire de Troyes. Les deux Français avaient été arrêtés après la découverte, le 20 septembre 2017, du cadavre de la jeune fille. Les autorités avait été alertées par des voisins, intrigués par une épaisse fumée venant de l'habitation du couple, dans le quartier de Southfields (sud-ouest londonien).

Mayotte: législative partielle sous haute tension, les deux finalistes de 2017 qualifiés

MAMOUDZOU - Les deux finalistes de l'élection législative sur la 1ère circonscription de Mayotte en juin 2017 se sont qualifiés pour le second tour de la partielle organisée dimanche dans un contexte de forte crise sociale, avec un avantage à la députée sortante Ramlati Ali, sans étiquette.

La première femme députée de l'île est arrivée en tête avec 36,15% des voix, devant le candidat LR Elad Chakrina (32,59%), qui avait obtenu le soutien inédit de la présidente du FN Marine le Pen.

L'élection Mme Ali a été annulée le 19 janvier après un recours de son opposant, Elad Chakrina, le Conseil constitutionnel ayant considéré que, eu égard au "faible écart de voix" entre eux, "la sincérité du scrutin (avait) été altérée".

Foot/L1: Lyon se relance à Marseille, accrochages entre joueurs après le match

MARSEILLE - Eliminé de l'Europa League jeudi, Lyon a bien réagi en s'imposant dimanche soir à Marseille (3-2), en match de clôture de la 30e journée de Ligue 1. Ce succès acquis à la 90e minute, permet à l'OL (4e) de revenir à deux points de l'OM (3e) et de se relancer dans la course au podium.

Des accrochages ont éclaté entre les joueurs à leur retour aux vestiaires, créant la confusion pendant plusieurs minutes.

Plus tôt dans la journée, le leader, le Paris SG l'avait emporté à Nice (2-1), conservant ainsi ses 17 points d'avance sur Monaco, vainqueur vendredi de Lille (2-1). Les autres résultats dimanche : Metz-Nantes 1-1, Saint-Etienne - Guingamp 2-0.

EN BREF

- Des experts internationaux sont attendus lundi au Royaume-Uni, pour mener des tests sur la substance utilisée pour empoisonner l'ex-agent russe Sergueï Skripal, une affaire pour laquelle le président Vladimir Poutine, tout juste réélu, a vivement rejeté dimanche toute responsabilité.

- La Chine a annoncé lundi un remaniement ministériel, un processus qui intervient tous les cinq ans et qui s'inscrit cette année dans une certaine continuité, avec notamment le maintien du ministre des Affaires étrangères Wang Yi.

- Le drapeau turc flotte désormais sur la ville syrienne d'Afrine : après près de deux mois d'offensive, la Turquie et ses alliés syriens ont rempli leur mission en chassant de cette région frontalière une milice kurde qu'Ankara considère comme "terroriste".

- Dans la 8e circonscription de la Haute-Garonne, Joël Aviragnet (PS) avec 70,31 % des voix a largement battu Michel Montsarrat (LREM) (29,69 %) dimanche, au 2e tour de la législative partielle, conservant le seul siège socialiste du département ayant résisté à la déferlante macroniste de juin 2017.

- Le député sortant Jean-Pierre Door (LR) avec 38,20 % des voix est arrivé en tête au premier tour d'une législative partielle dans la 4e circonscription du Loiret et affrontera Mélusine Harlé (LREM) (20,20 %) au second tour.

- Tennis : Le Suisse Roger Federer, numéro 1 mondial, a concédé dimanche sa 1ère défaite de l'année lors de la finale du Masters 1000 d'Indian Wells face à l'Argentin Juan Martin del Potro, en 3 sets 6-4, 6-7 (8/10), 7-6 (7/2). Federer avait remporté ses 17 premiers matches en 2018.

- JO: Bouquet final en or pour la France aux Paralympiques. La skieuse Marie Bochet a parachevé en beauté dimanche ses Jeux avec un 4e sacre, complétant la moisson tricolore (20 médailles) qui explose le score réalisé il y a quatre ans à Sotchi.

- Rugby/Top 14 : Toulouse est remonté sur le podium (3e) en battant dimanche le leader Montpellier (22-14), lors du choc au sommet de la 21e journée de Top 14. Montpellier conserve sa 1re place devant le Racing 92, vainqueur samedi du Stade Français (28-22). Dimanche, Castres a battu Brive (37-28), désormais dernier.