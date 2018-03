L'actualité en bref - lundi 26 mars

Paris (AFP) --A LA UNE

Attaques de l'Aude : les deux gardes à vue prolongées

PARIS - Les gardes à vue de la compagne et d'un ami de Radouane Lakdim, un petit délinquant radicalisé, qui a tué quatre personnes vendredi dans l'Aude en se présentant comme un "soldat" de l'organisation Etat islamique, ont été prolongées.

La jeune femme, âgée de 18 ans, avait été interpellée vendredi soir et l'ami, un jeune homme de 17 ans, dans la nuit de vendredi à samedi. Les enquêteurs cherchent à déterminer les raisons du passage à l'acte de l'assaillant jihadiste et à trouver d'éventuelles complicités.

Une source proche de l'enquête a précisé à l'AFP que tous deux répondaient aux questions et que la jeune femme "manifeste des signes de radicalisation". Dans les enquêtes antiterroristes, les gardes à vue peuvent être prolongées jusqu'à 96 heures, et jusqu'à 144 heures dans les cas exceptionnels.

Les gendarmes honorés partout en France après les attaques de l'Aude

PARIS - Fleurs, petits mots, dessin, messages de solidarité : partout en France, les gendarmerie ont vu affluer personnalités et anonymes venus rendre hommage au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, tué par Radouane Lakdim, après s'être substitué à une otage.

"C'était important de venir ici pour saluer son courage, et bien évidemment son sacrifice", ont confié Cathy et Marie, qui ont déposé une rose blanche devant le groupement de gendarmerie de l'Aude.

Partout en France, les hommages se sont multipliés. Des gens sont venus porter des fleurs, des petits mots, des dessins d'enfants ou ont téléphoné. Une messe a été célébrée dimanche matin à Trèbes en mémoire des victimes.

"Tueur de la gare de Perpignan" : verdict attendu, mais pas d'explications

PERPIGNAN - Un accusé insondable et réfugié derrière ses trous de mémoire : sans avoir éclairci les raisons du déchaînement meurtrier de Jacques Rançon, la cour d'assises des Pyrénées-orientales s'apprête à rendre lundi son verdict à l'encontre du "tueur de la gare de Perpignan".

A l'issue de trois semaines de procès très éprouvantes, souvent au-delà du supportable, l'avocat général Luc-André Lenormand a requis jeudi la peine maximale : la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

Celui que les policiers ont mis 17 ans à identifier est jugé pour les viols et les meurtres de Moktaria Chaïb, 19 ans, et de Marie-Hélène Gonzalez, 22 ans, accompagnés d'atroces mutilations. Il est également accusé d'une tentative de meurtre sur une 3e femme, laissée pour morte, et d'une tentative de viol sur une 4e jeune fille. Des crimes commis entre 1997 et 1998.

Puigdemont devant un juge après son arrestation qui a déclenché des violences en Catalogne

BARCELONE - L'ex-président de Catalogne Carles Puigdemont doit être présenté lundi à un juge en Allemagne, après son arrestation qui a suscité une vague de protestation en Catalogne où des rassemblements ont donné lieu à des affrontements entre indépendantistes et forces de l'ordre à Barcelone.

M. Puigdemont a été arrêté dimanche en Allemagne, venant du Danemark, en vertu d'un mandat européen émis par l'Espagne. Il sera présenté lundi à un juge pour confirmer son identité. Un tribunal devra ensuite décider de son placement formel en détention en vue d'une remise à l'Espagne.

Mayotte : la candidate soutenue par LREM réélue, le conflit social dans sa 6e semaine

MAMOUDZOU - Ramlati Ali, soutenue par La République en Marche, a été réélue dimanche lors de la législative partielle à Mayotte, après un scrutin qui s'est tenu sans incident majeur, à l'orée d'une sixième semaine du mouvement de contestation.

Edouard Philippe a promis pour la semaine qui s'ouvre la nomination d'un "délégué du gouvernement" afin d'élaborer avec "toutes les parties prenantes les propositions pour l'avenir du territoire", une initiative saluée par les élus locaux mais qui n'a pas convaincu l'intersyndicale de lever ses barrages.

Candidate sans étiquette à la suite d'une mise en examen pour complicité de fraude fiscale qu'elle conteste, Ramlati Ali avait vu son élection de juin 2017 invalidée en raison d'un infime écart de voix. De nouveau opposée à son rival LR, Elad Chakrina, elle a remporté le siège de la 1re circonscription de Mayotte, avec 54,99% des suffrages exprimés.

Sidaction : 4,4 millions d'euros récoltés, en hausse par rapport à 2017

PARIS - L'édition 2018 du Sidaction, événement caritatif annuel relayé à la radio et la télévision, s'est achevée dimanche soir sur un bilan de 4,4 millions d'euros de promesses de dons, en hausse par rapport à l'an dernier, ont annoncé les organisateurs.

Le numéro de téléphone via lequel on peut faire un don, le 110, restera ouvert jusqu'au 14 avril. Les fonds seront reversés à des programmes de recherche et de soins et à des programmes associatifs de prise en charge et d'aide aux malades, en France et à l'international.

EN BREF

- Le président turc Recep Tayyip Erdogan rencontre lundi, dans la station balnéaire bulgare de Varna, les dirigeants des institutions européennes pour tenter de revitaliser un dialogue de plus en plus difficile entre Ankara et Bruxelles, lors d'une réunion qui s'annonce tendue.

- Les Egyptiens se rendent aux urnes lundi pour un scrutin présidentiel de trois jours sans suspens, à l'issue duquel l'homme fort du pays Abdel Fattah al-Sissi est assuré de décrocher un deuxième mandat.

- Au moins 37 personnes ont péri dimanche en Russie dans l'incendie qui a ravagé un centre commercial à Kemerovo, en Sibérie occidentale, selon un dernier bilan.

- Jean-Pierre Door, député sortant Les Républicains (LR), a largement remporté dimanche le second tour de la législative partielle dans la 4e circonscription du Loiret, avec 67,08 % des voix, face à Mélusine Harlé, candidate LREM, 32,92 %.

- Stéphane Poussier, ancien candidat de La France insoumise aux législatives dans le Calvados, a été placé en garde à vue pour apologie d'actes terroristes. Samedi, il avait publié deux tweets faisant l'apologie du terrorisme et se félicitant du décès du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame.

- La star du porno Stormy Daniels a affirmé dimanche, lors d'un entretien diffusé à la télévision américaine, avoir été menacée physiquement par le clan Trump et pressée de garder secrète une relation sexuelle avec le président datant de juillet 2006. Donald Trump, a démenti toute relation intime avec Stormy Daniels.

- Rugby/Top 14: Le Racing a repris la 2e place du classement à 5 points du leader Montpellier et avec un point d'avance sur Toulouse (3e), après sa victoire à Lyon (24-22), dimanche, en match de clôture de la 22e journée de Top 14. Un peu plus tôt, Toulon (4e) avait humilié Clermont, champion en titre et 9e, 49 à 0.