L'actualité en bref - lundi 9 avril

Paris (AFP) -- A LA UNE

Syrie : frappes contre un aéroport militaire après une attaque chimique présumée

PARIS - Des missiles ont frappé tôt lundi un aéroport militaire syrien, faisant plusieurs morts, peu après l'engagement des présidents américain et français d'apporter une "réponse forte et commune" à une "attaque chimique" ayant fait des dizaines de morts dans une zone rebelle près de Damas.

"Plusieurs missiles ont frappé l'aéroport de Tayfur", a rapporté l'agence officielle syrienne SANA, affirmant qu'"une attaque américaine est soupçonnée" avant de retirer toute référence aux Etats-Unis.

Le Pentagone a aussitôt réagi en assurant que ses forces armées "ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie". "Des morts et des blessés dans la frappe de missiles sur l'aéroport de Tayfur" (centre), a ajouté SANA, citant une source militaire.

Peu auparavant, l'Elysée, puis la Maison Blanche, ont publié des communiqués faisant état d'un entretien téléphonique entre Donald Trump et Emmanuel Macron durant lequel, selon l'Elysée, ils ont "fermement condamné les attaques chimiques le 7 avril contre la population de Douma dans la Ghouta orientale". La présidence française n'a pas cité explicitement le gouvernement syrien.

Grève SNCF: trafic moins perturbé lundi que la semaine dernière

PARIS - La mobilisation des cheminots devrait à nouveau causer d'importantes perturbations lundi pour les voyageurs, moins fortes cependant que lors des deux premiers jours de grève, tandis que le Premier ministre se dit toujours déterminé à aller "au bout" de la réforme.

Lundi, 43% des personnels indispensables pour faire rouler les trains - conducteurs, contrôleurs, aiguilleurs - devraient débrayer, soit plus que dimanche (35%) mais moins que lors des deux premières journées (48%). Selon la SNCF, si la mobilisation des conducteurs - 74% de grévistes lundi - est intacte, celle des autres métiers faiblit. C'est un "phénomène assez classique", analyse-t-on.

Le trafic dans les gares devrait, par conséquent, rester "très perturbé", avec un TGV sur cinq, un Transilien et un TER sur trois et un Intercités sur six lundi. Mais les perturbations seront en baisse par rapport à la première phase de grève mardi et mercredi, où l'on ne comptait qu'un TGV sur 7 ou 8, un TER et un Transilien sur 5.

Ce dimanche, le trafic a été conforme aux prévisions, sans "incident particulier" selon la direction. Une grève qui coïncidait avec les départs en vacances de la zone A (Lyon, Bordeaux, Grenoble, Dijon...).

NDDL: veillée d'arme pour zadistes et forces de l'ordre avant les expulsions

NOTRE-DAME-DES-LANDES -Survols d'hélicoptères et patrouilles d'un côté, appels aux renforts et aux rassemblements de l'autre: gendarmes et zadistes affûtent ce week-end leurs préparatifs avant l'opération d'expulsion des occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, annoncée comme imminente, près de trois mois après l'abandon du projet d'aéroport.

"C'est le calme avant la tempête", résume Lucas, un "brasseur militant" installé au coeur de la zone occupée, qui s'étend sur 1.650 hectares. Mais, "le stress commence à monter" car "on sait qu'ils vont mettre le paquet".

L'opération, prévue en début de semaine, doit mobiliser sur plusieurs jours vingt-cinq escadrons de gendarmerie mobile, soit environ 2.500 militaires. Elle prévoit d'expulser toutes les personnes qui n'ont pas régularisé leur situation, en déclarant par exemple de nouveaux projets agricoles individuels.

Hongrie: la passe de trois pour Orban

BUDAPEST - Le dirigeant national-conservateur Viktor Orban, icône des droites populistes européennes, a remporté dimanche ses troisièmes législatives d'affilée en Hongrie, s'assurant une confortable majorité et assommant une opposition divisée, selon des résultats partiels.

Le parti Fidesz de M. Orban recueillait 48,9% des voix après le dépouillement de plus de 95% des bulletins, selon le Bureau national électoral, un score supérieur de quatre points à celui réalisé il y a quatre ans, et qui doit permettre à M. Orban de décrocher une nouvelle fois une majorité des deux-tiers au Parlement, comme en 2010 et en 2014.

Cité en modèle par les droites populistes européennes, honni par ceux qui l'accusent de dérive autoritaire, M. Orban avait indiqué avant le scrutin vouloir rendre "irréversibles" les changements qu'il a impulsés depuis son retour au pouvoir en 2010.

MBS, le puissant prince héritier saoudien, a dîné au Louvre avec Macron

PARIS - Le puissant prince héritier d'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a dîné avec Emmanuel Macron au musée du Louvre dimanche soir, après son arrivée très discrète en France, où il vient pour trois jours, afin de donner un nouveau souffle à des relations compliquées.

Arrivé en fin de matinée à l'aéroport du Bourget près de Paris où il a été accueilli par le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, le prince de 32 ans, surnommé "MBS", ne s'est pas montré publiquement pour cette journée de visite privée.

EN BREF

- Le PDG de Facebook Mark Zuckerberg répondra mardi et mercredi pour la première fois aux questions des parlementaires américains, très remontés contre le réseau social, sur fond de pressions grandissantes en faveur d'une plus grande régulation du secteur.

- Lula, ex-président brésilien et favori de la prochaine présidentielle, a passé dimanche sa première journée en prison, dont il pourrait toutefois sortir rapidement grâce à de nouveaux rebondissements judiciaires.

- Dans son premier grand discours de patron du PS, Olivier Faure s'est montré très offensif contre Emmanuel Macron, promettant au congrès du parti à Aubervilliers que les socialistes seraient au rendez-vous des européennes pour porter une alternative "de gauche".

- Un collectif d'enseignants de l'Université de Lille a appelé dimanche à la grève lundi et à ne pas participer à la tenue des examens, alors que la coordination nationale étudiante prévoit une nouvelle mobilisation sur les campus mardi.

- Le cycliste belge Michael Goolaerts, 23 ans, qui participait dimanche à Paris-Roubaix et qui avait été retrouvé inanimé pendant la course, est décédé dimanche soir à l'hôpital de Lille, a annoncé son équipe, Véranda's Willems, sur Twitter.

- Top 14 - Montpellier, après sa démonstration dimanche lors de la 23e journée, a quasiment en poche un billet direct pour les demi-finales du Top 14, sur lequel Toulon peut sans doute faire une croix après sa défaite sur le terrain du Racing 92 par manque de réalisme.

- Football - L'Olympique de Marseille a été tenu en échec par Montpellier (0-0) et se fait doubler par Lyon, vainqueur plus tôt à Metz (5-0), pour la 3e place de la Ligue 1, dimanche pour la 32e journée de Ligue 1.

Agefi-Dow Jones The financial newswire