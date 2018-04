L'actualité en bref - mardi 10 avril

Paris (AFP) -- A LA UNE

Syrie: nouvel entretien Trump/Macron, qui souhaitent "une réaction ferme"

PARIS - Emmanuel Macron et Donald Trump ont de nouveau discuté des attaques chimiques présumées commises à Douma en Syrie, les deux présidents souhaitant "une réaction ferme" de la communauté internationale, a annoncé l'Elysée dans la nuit de lundi à mardi.

Pour la deuxième fois en deux jours, les présidents français et américain ont échangé au téléphone "sur les développements intervenus depuis les attaques chimiques du 7 avril contre la population de Douma dans la Ghouta orientale, et sur les débats en cours au Conseil de Sécurité" de l'ONU, a précisé l'Elysée.

Donald Trump a promis lundi des "décisions majeures" pour "ce soir ou très bientôt" sur une possible action militaire américaine en Syrie.

La France et les Etats-Unis avaient mis en cause lundi la Russie devant le Conseil de sécurité de l'ONU, dans les attaques chimiques présumées commises à Douma en Syrie, jugeant que ce pays n'avait pu ignorer les bombardements aériens du régime Assad.

L'Assemblée approuve le principe du changement de statut de la SNCF, reprise "progressive" du trafic mardi

PARIS - L'Assemblée a donné son feu vert lundi soir au principe d'une nouvelle organisation de la SNCF en "société nationale à capitaux publics", au quatrième jour d'une grève toujours très suivie des cheminots et avant une reprise "progressive" du trafic prévue mardi.

Au grand dam de la gauche de la gauche, les députés ont donné leur aval par 74 voix contre 20 à un amendement du gouvernement qui prévoit qu'à compter du 1er janvier 2020, "la société nationale à capitaux publics SNCF et ses filiales constituent un groupe public unifié". Celui-ci sera soumis "aux dispositions du code de commerce relatives aux sociétés anonymes" et aura un capital "intégralement détenu par l'État".

Après une deuxième séquence de deux jours de grève, et un trafic resté "très perturbé" lundi, la SNCF prévoyait pour mardi une "reprise progressive" du trafic. La circulation des TGV sera normale mais les lignes régionales (Transilien et TER) et Intercités resteront légèrement perturbées.

NDDL: une expulsion de plus en plus "compliquée".

NOTRE-DAME-DES-LANDES - Les forces de l'ordre vont poursuivre mardi à Notre-Dame-des-Landes (Loire Atlantique) une opération massive d'expulsion des occupants illégaux de la ZAD qui s'annonce de plus en plus "compliquée", après une première journée marquée par des affrontements.

"Plus ça va aller, plus ça va être compliqué", a jugé la préfète des Pays de la Loire Nicole Klein. "On a fait le plus simple", a-t-elle ajouté à la fin du premier jour d'une intervention qui a mobilisé 2.500 gendarmes.

Les zadistes entendent d'ailleurs "empêcher" les forces de l'ordre de poursuivre leur intervention et de "s'enraciner" sur les lieux.

Ils appellent "tous ceux qui le peuvent à se rendre sur place dès l'aube" mardi "pour faire obstacle" aux forces de l'ordre. "Nous appelons à des mobilisations et réactions déterminées partout ailleurs en France", selon un communiqué.

Macron auprès des catholiques pour "réparer" un lien "abîmé"

PARIS - Emmanuel Macron a déclaré lundi vouloir "réparer" le lien entre l'Église et l'Etat qui "s'est abîmé", dans un discours fleuve devant la Conférence des évêques, appelant les catholiques à "ne pas rester au seuil" de l'engagement politique.

Pour rétablir cette relation, "il n'est pas d'autre moyen qu'un dialogue en vérité", a précisé le président devant 400 invités réunis en début de soirée dans la grande nef cistercienne du collège des Bernardins à Paris.

Pour M. Macron, ce "dialogue est indispensable" car "une Église prétendant se désintéresser des questions temporelles n'irait pas au bout de sa vocation", tandis "qu'un président de la République prétendant se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir".

Facebook: le mea culpa de Zuckerberg continue, devant le Congrès cette fois

WASHINGTON - Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a prévu lors d'auditions très attendues au Congrès mardi et mercredi d'endosser personnellement la responsabilité des "erreurs" commises par le réseau social, qui n'a pas su anticiper les mauvais usages de la plateforme.

Il est arrivé au Capitole lundi, accompagné de son épouse Priscilla Chan, pour rencontrer des parlementaires avant ces auditions, prévues d'abord au Sénat puis à la Chambre des représentants. Poursuivi par une meute de journalistes et escorté par des policiers, le dirigeant de 33 ans a troqué son traditionnel t-shirt pour un costume-cravate sombre.

Ce sera la première fois que le multimilliardaire passe sur le grill des élus américains, très remontés contre Facebook, empêtré dans des polémiques à répétition qui ont pris une tournure retentissante mi-mars avec l'éclatement du scandale Cambridge Analytica.

EN BREF

- Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane achève mardi sa visite officielle en France par une rencontre et un dîner avec le président Emmanuel Macron, qui souhaite définir un nouveau cadre stratégique pour sa relation avec cet acteur important au Proche-Orient.

- Air France prévoit d'assurer 75% des vols mardi, au sixième épisode d'une grève pour les salaires lancée en février, a indiqué lundi la direction de la compagnie dans un communiqué.

- Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a défendu la vente d'armes françaises à l'Arabie Saoudite, qui sont un "intérêt clair pour l'industrie française", malgré des critiques d'ONG sur leur possible usage dans la guerre au Yémen.

- Moins de prix plafonnés pour les prothèses et une révision annuelle des tarifs encadrés: l'Assurance maladie a fait des concessions aux dentistes afin de signer une nouvelle convention qui préserve une offre sans reste à charge pour près de la moitié des actes.

- La France a enregistré plus de 100.000 demandes d'asile l'an dernier, selon les chiffres définitifs publiés par l'Ofpra, qui confirment un bond des dossiers albanais, bien devant les pays en crise comme l'Afghanistan ou la Syrie.

- Six personnes, dont une policière et sa fille présentée comme radicalisée, ont été placées en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat d'un policier et de sa compagne par un jihadiste à leur domicile de Magnanville en 2016.

Agefi-Dow Jones The financial newswire