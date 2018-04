L'actualité en bref - mardi 17 avril

LE POINT SUR L'ACTUALITE - AGENCE FRANCE PRESSE

Macron passe son grand oral européen à Strasbourg

STRASBOURG - Emmanuel Macron s'adresse mardi pour la première fois aux députés européens réunis à Strasbourg pour tenter de les mobiliser autour de son ambition de "refonder l'Europe", qui est loin de susciter l'enthousiasme de Berlin à Budapest.

Cette journée est consacrée à l'Union européenne puisque le président se rendra en fin d'après-midi à Epinal pour lancer les "consultations citoyennes européennes" avec un premier débat qui devrait rassembler 200 à 300 personnes.

Lancée un an avant les élections européennes de 2019, cette offensive se poursuivra jeudi par une visite à Berlin où le président français s'entretiendra avec la chancelière Angela Merkel de l'avenir de la zone euro.

Asile : coup d'envoi des débats à l'Assemblée, premiers tirs croisés

PARIS - "Petite" pour la droite, "inhumaine" pour la gauche : la loi asile et immigration a fait l'objet lundi soir de premiers tirs croisés à l'Assemblée, le gouvernement plaidant l'"urgence" à agir avec ce texte controversé qui met la majorité à l'épreuve.

La loi a "trois objectifs majeurs : une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif, une intégration réussie", a affirmé le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, à l'ouverture des débats. Le projet de loi est critiqué au sein même de la majorité.

Les députés LR ont dénoncé, par la voix de Guillaume Larrivé une "petite loi" qui "ne permettra pas à la France de sortir du chaos migratoire". L'insoumis Eric Coquerel a, lui, dénoncé une loi "inhumaine". Laurence Dumont (Nouvelle gauche) a jugé que le projet "traite l'étranger en délinquant, l'enfant en adulte, le malade en imposteur et le demandeur d'asile en fraudeur".

Intervention en Syrie : le Parlement divisé, vive opposition LR et de la gauche de la gauche

PARIS - Les débats, sans vote, au Parlement lundi ont confirmé les divisions politiques sur l'intervention française en Syrie, soutenue par la majorité, les UDI-Agir et, avec des bémols, les socialistes mais vivement critiquée par Les Républicains, la gauche de la gauche ainsi que le FN.

Le chef de file des députés LR Christian Jacob a déploré "une occasion manquée" dans une intervention applaudie par les députés communistes, Insoumis et FN. "En intervenant sans mandat, nous craignons que la France se soit encore un peu plus isolée dans cette région du monde", a argumenté M. Jacob.

"Nous avons agi sans mandat de l'ONU, c'est sans doute pour la France le coup le plus important porté à sa diplomatie", selon Le leader LFI Jean-Luc Mélenchon. Le chef de file LREM Richard Ferrand a dénoncé de la part de ces oppositions des "élucubrations de mauvaise foi".

Syrie : la défense aérienne abat des missiles au-dessus de Homs

DAMAS - L'agence officielle syrienne a affirmé que des missiles avaient été interceptés mardi par la défense aérienne dans le pays, trois jours après des frappes occidentales menées en représailles à une attaque chimique présumée qui fait l'objet d'une enquête de l'OIAC dont les enquêteurs sont attendus mercredi à Douma.

La télévision officielle syrienne n'a pas identifié l'origine des missiles mais a dénoncé une "agression". Le Pentagone a démenti toute implication des Etats-Unis et de leurs alliés.

NDDL : situation bloquée, premières condamnations

NANTES - Au huitième jour d'opérations de gendarmerie sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, la situation restait bloquée lundi, les forces de l'ordre dégageant des barricades aussitôt reconstruites par les zadistes et leurs supporteurs.

Trois personnes ont été condamnées lundi par le tribunal correctionnel de Nantes à des peines de "5 ou 6 mois" de prison avec sursis pour "violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité publique". Elles avaient été arrêtées durant la manifestation de samedi à Nantes en soutien aux zadistes de NDDL.

Emmanuel Macron a rappelé dimanche soir, dans son interview télévisée, que "l'ordre républicain doit être respecté" sur la ZAD.

SNCF : avant le vote à l'Assemblée les syndicats dénoncent un passage "en force"

PARIS - Les syndicats de cheminots ont dénoncé lundi, à la veille du vote sur le projet de loi pour un nouveau pacte ferroviaire à l'Assemblée, un passage "en force" et réaffirmé leur détermination, le quatrième épisode de grève devant débuter mardi soir.

"Le gouvernement franchit en force la première étape de son processus parlementaire", a déploré la CGT-Cheminots, 1ère force syndicale à la SNCF. La CGT appelle en conséquence à un "très haut niveau" de grève mercredi et jeudi, pour "arracher de véritables négociations".

La SNCF a d'autre part annoncé lundi son intention de filialiser sa branche de fret ferroviaire, déficitaire et lourdement endettée, pour permettre sa recapitalisation et sa relance afin de "bâtir un plan d'affaires rentable".

Grève à Air France : la direction fait un pas, encore loin pour les syndicats

PARIS - Air France a proposé lundi un projet d'accord final prévoyant une augmentation salariale de 2 % immédiatement et une hausse de 5 % sur trois ans, encore loin des revendications syndicales (6 %).

Cet accord est soumis à signature jusqu'à vendredi 12h00. Il s'agit de propositions "fortes et économiquement soutenables", souligne la direction de la compagnie aérienne.

Ce pas de la direction pour tenter de trouver une issue au conflit en cours depuis février intervient à la veille de deux nouvelles journées de grève, mardi et mercredi. La compagnie prévoit d'assurer mardi 70 % de ses vols, mais seulement 55 % de ses long-courriers.

EN BREF

- La France a engagé une procédure de retrait de la Légion d'honneur attribuée au président syrien Bachar al-Assad, a déclaré lundi soir à l'AFP l'entourage du président Emmanuel Macron. Il avait été fait grand-croix (le plus haut grade) de la Légion d'honneur par Jacques Chirac en 2001.

- L'avocat de Laura Smet, première fille de Johnny Hallyday, a formé le voeu lundi de trouver un accord à l'amiable sur l'héritage du chanteur "pour le 15 juin", jour où Johnny aurait eu 75 ans. "Affrontons le principe de réalité, déployons l'intelligence du coeur. Arrivons à trouver un accord", a indiqué Me Emmanuel Ravanas sur RTL.

- Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont émis lundi une rare alerte conjointe concernant une "cyberactivité malveillante" de l'Etat russe visant les administrations et les infrastructures. Sont visés les routeurs électroniques ou les pare-feu informatiques, des dispositifs cruciaux dans le cheminement des informations numériques.

- L'ex-président brésilien Lula da Silva, favori pour la présidentielle d'octobre, s'est dit "serein mais indigné" d'être emprisonné, selon lui à tort, saluant la mobilisation de ses partisans, dans un premier message public envoyé de sa cellule

- Jodi Kantor et Megan Twohey du New York Times et Ronan Farrow, du New Yorker, ont reçu lundi le prix Pulitzer, plus haute récompense du journalisme aux Etats-Unis, pour leur couverture de l'affaire Harvey Weinstein qu'ils ont révélée début octobre. Ronan Farrow est le fils de Woody Allen et Mia Farrow. Weinstein, producteur américain, est accusé de viols et agressions sexuelles.

- Foot/Coupe : Deux clubs de National 1, Les Herbiers et Chambly, s'affrontent mardi à Nantes, en demi-finale de la Coupe de France. C'est rare, mais pas inédit. L'édition 2012 avait déjà vu l'US Quevilly et le Gazélec Ajaccio, arriver jusqu'au dernier carré. L'autre demi-finale opposera mercredi, Caen au PSG.

