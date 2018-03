L'actualité en bref - mardi 20 mars

Paris (AFP) --

Chômeurs : le gouvernement précise son nouvel arsenal de sanctions

PARIS - Allégées pour les uns, alourdies pour les autres : le gouvernement a dévoilé lundi un arsenal rénové de sanctions contre les chômeurs qui ne respectent pas certaines obligations, dont plusieurs syndicats ont dénoncé la sévérité.

Le ministère du Travail a présenté aux partenaires sociaux une échelle de sanctions totalement remodelée. Certaines ont disparu - comme celles pour refus d'une formation -, d'autres ont été allégées - 15 jours au lieu de deux mois en cas d'absence à un entretien.

Quant aux autres manquements, comme l'insuffisance de recherche d'emploi, ils seront passibles de sanctions plus graduelles : allocations suspendues pendant un mois la 1re fois, pendant deux mois la 2e fois et pendant quatre mois la 3e fois. Au 2e et 3e manquement, l'allocation ne sera pas seulement suspendue mais définitivement amputée.

Macron présente sa vision d'une francophonie "décomplexée"

PARIS - Emmanuel Macron, le plus anglophone des présidents français, présente mardi sa "stratégie" pour promouvoir le français afin de le faire passer de la cinquième à la troisième place des langues les plus parlées dans le monde.

Le chef de l'Etat a choisi "le temple" de la défense du français, l'Institut de France, pour prononcer un discours "positif" à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie.

Il présentera devant les membres de l'Académie française mais aussi 300 jeunes "une vision nouvelle, décomplexée, de la francophonie et du multilinguisme", précise l'Elysée.

Syrie : Ankara promet d'étendre son offensive, Washington "préoccupé"

AFRINE - Les Etats-Unis ont mis en garde Ankara, son allié au sein de l'OTAN, exprimant leur "profonde préoccupation" quant à la situation à Afrine, alors que la Turquie a annoncé sa volonté d'étendre son offensive à d'autres zones du nord de la Syrie.

Après avoir pris Afrine dimanche avec l'aide de supplétifs syriens alliés, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé lundi vouloir "poursuivre ce processus jusqu'à la destruction totale de ce corridor constitué de Minbej, Aïn al-Arab (nom de Kobané en arabe), Tal Abyad, Ras al-Aïn et Qamichli" dans le nord syrien.

Des troupes américaines, qui continuent de soutenir les combattants kurdes dans la lutte contre l'EI, sont actuellement stationnées à Minbej, à une centaine de km à l'est d'Afrine.

Malgré la détente, Séoul et Washington vont reprendre leurs manoeuvres militaires

SEOUL - La Corée du Sud et les Etats-Unis ont annoncé mardi que leurs exercices militaires conjoints annuels, reportés pour cause de jeux Olympiques d'hiver au Sud, reprendraient à une échelle semblable à celle du passé malgré le dégel diplomatique avec Pyongyang.

Ces manoeuvres à grande échelle impliquent le déploiement de dizaines de milliers de troupes au sol et ne manquent jamais de provoquer des tensions sur la péninsule. La Corée du Nord dotée de l'arme nucléaire les considère comme la répétition générale de l'invasion de son territoire.

Des discussions sont en cours en vue d'un sommet entre les deux Corées, qui serait suivi par un face-à-face entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

La Terre pourrait bientôt manquer d'eau, avertit le Forum de Brasilia

BRASILIA - L'ONU ainsi que de nombreux spécialistes et hommes politiques réunis à Brasilia ont appelé lundi à agir au plus vite pour éviter que la Terre manque d'eau, au premier jour du Forum international de l'eau.

"Il n'y a tout simplement pas de temps à perdre", a dit dans son discours d'ouverture de la 8e édition du Forum le président brésilien Michel Temer, dont le pays, qui dispose de 18 % de l'eau potable de la planète, est touché depuis 2012, dans le Nord-est, par la plus longue sécheresse de son histoire.

L'ONU a dévoilé de son côté un rapport particulièrement inquiétant selon lequel près de la moitié de la population mondiale - 3,6 milliards de personnes - vit dans des zones où l'eau peut manquer au moins un mois par an, un nombre qui pourrait atteindre 5,7 milliards en 2050.

Facebook: polémique d'ampleur autour de l'utilisation de données personnelles

SAN FRANCISCO - Facebook s'est retrouvé lundi au centre d'une polémique --qui a plombé son cours de Bourse-- autour de l'utilisation indue des données personnelles de millions d'utilisateurs par une société liée à la campagne de Donald Trump, un scandale qui touche au coeur de son modèle économique.

Les accusations, niées par l'entreprise britannique en question, Cambridge Analytica, ont fait perdre à l'action Facebook près de 6,8% à Wall Street et ont déclenché des promesses d'enquêtes tous azimuts des deux côtés de l'Atlantique.

Selon plusieurs médias, dont The New York Times et le journal britannique The Observer, CA, spécialisée dans la communication stratégique, a récupéré sans leur consentement les données de 50 millions d'utilisateurs pour élaborer un logiciel permettant de prédire et d'influencer le vote des électeurs.

EN BREF

- Cent personnalités dénoncent "le nouveau totalitarisme islamiste", dans une tribune intitulée : "Non au séparatisme islamiste", publiée mardi par Le Figaro. "Ce ne sont pas nos affinités qui nous réunissent, mais le sentiment qu'un danger menace la liberté en général et pas seulement la liberté de penser", préviennent les cent qui vont d'Alain Finkielkraut à Bernard Kouchner en passant par Sylvain Tesson, Yann Queffelec, Luc Ferry ou encore Françoise Laborde.

- La situation restait bloquée lundi à Mayotte, où les organisateurs du mouvement contre l'insécurité ont annoncé "un renforcement des barrages" tandis que le gouvernement a mis en garde contre "des risques d'affrontements entre communautés".

- Nordahl Lelandais, qui a avoué mi-février avoir tué "involontairement" la petite Maëlys fin août en Isère, a commencé à "fournir des explications" aux juges d'instruction de Grenoble qui l'ont longuement interrogé lundi, a-t-on appris auprès du parquet qui n'a souhaité les divulguer à ce stade.

- Le président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié lundi de "fils de chien" l'ambassadeur américain en Israël David Friedman, suscitant une vive réaction de la Maison Blanche, dans un contexte de tensions aiguës entre la direction palestinienne et l'administration Trump.

- Plus de 280.000 personnes se sont prononcées pour la sortie du nucléaire et en faveur du "100% renouvelable", lors d'une "votation citoyenne" organisée par La France Insoumise, soit la consultation "la plus grande jamais organisée" sur cette question, selon LFI.

- Le tribunal correctionnel de Bar-le-Duc a condamné à trois mois de prison ferme et incarcéré lundi deux opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure (Meuse), l'un pour violences lors de l'évacuation du bois Lejuc, l'autre pour des dégradations ultérieures.

- Foot/L1: Les Girondins de Bordeaux (11e de L1) et leur actionnaire majoritaire, la chaîne M6, ont entamé des discussions avec un fond d'investissement dirigé par un Américain en vue d'un rachat qui pourrait avoir lieu dès cet été, affirme lundi Sud-Ouest.