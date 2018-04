L'actualité en bref - mardi 3 avril

Paris (AFP) -- A LA UNE

Grève SNCF : mardi noir en vue pour les usagers

PARIS - Après le coup de semonce du 22 mars, place au combat: avec un TGV sur huit en moyenne mardi, les cheminots donnent le ton de cette grève longue distance pour contrer le projet de réforme de la SNCF.

Chez les personnels tenus de se déclarer 48 heures avant la grève, la SNCF a recensé près d'un cheminot gréviste sur deux (48% contre 35,4% le 22 mars) et jusqu'à plus de trois sur quatre chez les conducteurs (77%).

Le trafic sera donc "très perturbé", a averti la direction de la SNCF.

Le mouvement se conjuguera dans les airs avec la quatrième journée de grève chez Air France pour les salaires, avant une cinquième samedi, puis les 10 et 11 avril. La compagnie prévoit d'assurer 75% des vols.

Syrie: des rebelles évacuent, le pouvoir en passe de reprendre toute la Ghouta orientale

DAMAS - Des rebelles ont commencé à évacuer la dernière enclave qu'ils tenaient dans la Ghouta orientale, et les forces du président Bachar al-Assad sont en passe de reprendre la totalité de cet ancien bastion des insurgés aux portes de Damas.

L'opération, fruit d'un accord avec la Russie, indéfectible alliée du pouvoir de Damas, devrait prendre plusieurs jours, selon une ONG, l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Ecrasés par des bombardements qui ont tué plus de 1.600 civils en cinq semaines selon l'OSDH, les groupes insurgés dans la Ghouta orientale ont accepté un à un d'abandonner leurs territoires dans cette région hautement symbolique pour la rébellion.

Boko Haram: weekend de Pâques sanglant dans le nord-est du Nigeria

KANO - Le groupe jihadiste Boko Haram a multiplié les attaques pendant le weekend de Pâques contre Maiduguri, grande ville dans le nord-est du Nigeria, refuge de centaines de milliers de déplacés du conflit et rare îlot sécurisé dans l'Etat du Borno.

Au total, au moins une vingtaine de personnes ont été tuées et 84 blessées, selon les services de secours et des habitants.

Vendredi, quatre jeunes filles kamikazes, aux âges estimés de 13 à 18 ans, ont attaqué le camp de déplacés de Zawuya, aux environs de Maiduguri, tuant deux personnes.

Puis, dimanche soir, les combattants ont tenté une incursion dans la ville même, réussissant à traverser les murs d'enceinte en sable et les fossés qui entourent cette grande cité de près de trois millions d'habitants.

Les pays baltes vont demander à Trump de les protéger contre la Russie

VILNIUS - Les dirigeants des pays baltes vont demander au président américain Donald Trump de leur envoyer plus de soldats et de renforcer la défense antiaérienne du flanc oriental de l'Otan, lors de leur rencontre prévue mardi, selon des responsables de leurs pays.

La présidente lituanienne Dalia Grybauskaite, ses homologues estonienne Kersti Kaljulaid et letton Raimonds Vejonis sont reçus à la Maison Blanche au moment Washington semble durcir sa position à l'égard de Moscou.

Le langage plus ferme adopté récemment par M. Trump face au Kremlin a apaisé les inquiétudes suscitées dans leur région par les premières déclarations conciliantes du président américain envers la Russie après son arrivée au pouvoir.

EN BREF

- Winnie Mandela, l'ex-épouse du premier président sud-africain noir Nelson Mandela et héroïne de la lutte contre l'apartheid, est décédée lundi à l'âge de 81 ans, suscitant une pluie d'hommages pour une "mère de la nation" au parcours très controversé.

- Les manifestations à la frontière entre Gaza et Israël ont diminué d'intensité après avoir connu vendredi la journée la plus sanglante depuis la guerre de 2014, mais Palestiniens et Israéliens se préparent lundi à de nouvelles protestations au cours des prochains jours.

- Israël a suspendu lundi soir par surprise un accord conclu avec l'ONU pour régler le sort de milliers de migrants africains vivant en Israël, quelques heures à peine après l'avoir annoncé. Cet accord prévoit la réinstallation de plus de 16.000 Soudanais et Erythréens vivant en Israël dans des pays occidentaux.

- Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a été réélu pour un second mandat de quatre ans avec 97,08% des voix validées, dans une élection sans surprise où son seul adversaire était aussi l'un de ses partisans.

- Refus de plainte, banalisation des faits ou culpabilisation de la victime: les femmes qui se rendent dans les commissariats et gendarmeries pour des violences restent mal prises en charge, selon des témoignages recueillis en mars par un mouvement féministe, publiés mardi.

- "Entendez-vous ma voix d'enseignant maintenant?" Plusieurs milliers d'Américains ont manifesté lundi dans le Kentucky et l'Oklahoma pour réclamer une revalorisation des salaires des enseignants et un meilleur financement des écoles publiques.

- L'exploitant du manège, dont l'effondrement a coûté la vie samedi à un père de famille de 40 ans lors d'une fête foraine près de Lyon, a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire, a indiqué le parquet.

- Quatre chrétiens ont été tués lundi par balles par des tireurs non identifiés dans le sud-ouest du Pakistan, a annoncé la police, au cours d'une apparente attaque ciblée contre cette minorité religieuse.

- La "majorité des syndicats" et le collectif de citoyens à l'initiative du mouvement de contestation à Mayotte ont appelé à la levée immédiate des barrages.

- La célèbre application de rencontres homosexuelles Grindr a été critiquée lundi pour avoir laissé des entreprises tierces accéder à des données privées de ses utilisateurs, dont leur statut HIV.

- Surnommé "Docteur Vertical", le médecin urgentiste et guide de haute montagne Emmanuel Cauchy a trouvé la mort lundi à Chamonix dans une avalanche, dans le massif des Aiguilles rouges, a-t-on appris auprès des secours en montagne.

- Dix mois seulement depuis la finale de Cardiff et déjà les retrouvailles: mardi à Turin, le Real Madrid, tenant du titre de la Ligue des Champions, défie la Juventus, sa victime du mois de mai dernier, pour le choc des quarts de finale de l'édition 2018.

Agefi-Dow Jones The financial newswire