L'actualité en bref - mercredi 14 mars

Paris (AFP) --À LA UNE

L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort à l'âge de 76 ans

LONDRES - L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort à l'âge de 76 ans, a annoncé ses enfants, dans un communiqué.

"Nous sommes profondément attristés par la mort aujourd'hui de notre père adoré". "C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire dont le travail vivra encore de nombreux années", ont écrit ses enfants, Lucy, Robert et Tim dans ce texte publié par l'agence britannique Press Association.

Mayotte : la levée des barrages soumise à l'approbation de la population

MAMOUDZOU - La levée des barrages routiers qui paralyse Mayotte doit être proposée mercredi à la population à la suite d'un accord conclu avec le gouvernement en vue de mettre un terme au mouvement social qui secoue l'archipel de l'océan Indien depuis quatre semaines.

Au bout de cinq heures de négociations avec la ministre des Outre-mer Annick Girardin, l'un des porte-parole du mouvement social a salué mardi soir "des avancées réelles". "Le plan de lutte contre l'insécurité est acté", a dit ce porte-parole, Fatihou Ibrahime, à la sortie des négociations à Dzaoudzi, la préfecture du 101e département français.

"Nous avons demandé 15 mesures d'urgence supplémentaires, la ministre s'est engagée à remettre plus d'Etat sur le territoire", a-t-il ajouté.

"Nous allons rassembler demain (mercredi) la population place de la République" au chef-lieu Mamoudzou, "ils seront les seuls à décider, nous allons proposer cela et voir avec eux s'ils voient favorablement la levée des barrages", au moins pendant un mois.

"Je souhaite le retour au calme dans le territoire le plus vite possible puisque nous avons devant nous un court mois de travail", a dit de son côté Mme Girardin, sortie en pleine nuit de ces pourparlers.

Ex-espion russe: May réunit son Conseil de sécurité, sanctions en vue contre Moscou

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May réunit mercredi son Conseil de sécurité nationale avant de décider d'éventuelles sanctions à l'encontre de la Russie en l'absence d'explications de Moscou sur l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal.

Estimant "très probable" que la Russie soit "responsable" de l'empoisonnement, la dirigeante avait laissé jusqu'à mardi minuit à la Russie pour fournir une réponse devant l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC).

Mais dès mardi après-midi, l'ambassade russe à Londres a fait savoir que la Russie "ne répondrait pas à l'ultimatum" tant "qu'elle n'aura pas reçu d'échantillons de la substance chimique" incriminée.

Rejetant également tout ultimatum, l'ambassadeur de Russie auprès de l'OIAC, Alexandre Choulguine, a jugé mardi "absolument inacceptables" les "accusations infondées", les "attaques brutales" et les "mensonges" de Londres, dénonçant "une sale guerre de l'information menée contre la Russie".

De son côté, Theresa May, bénéficiant du soutien de ses principaux alliés, France, Allemagne, Etats-Unis, qui ont vivement condamné l'empoisonnement perpétré sur le sol britannique, pourrait solliciter leur appui pour imposer des sanctions.

Le gouvernement prépare ses ordonnances pour réformer la SNCF

PARIS - La ministre des Transports Elisabeth Borne doit présenter mercredi matin au Conseil des ministres la loi d'habilitation qui permettra au gouvernement de passer par des ordonnances pour réformer le secteur ferroviaire, bravant le mécontentement des syndicats qui menacent d'une grève dure.

Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a encore accusé mardi soir le gouvernement de "choisir l'affrontement" avec les cheminots.

"Le débat commence, et je ne doute pas une seconde qu'il sera intense", a commenté le Premier ministre après la réunion.

De Madagascar à l'Amazonie, le réchauffement pourrait menacer jusqu'à 50% des espèces

PARIS - De Madagascar à l'Amazonie et jusque dans les Grandes plaines américaines, le dérèglement climatique pourrait menacer entre un quart et la moitié des espèces d'ici 2080 dans 33 régions du monde parmi les plus riches en biodiversité, selon un rapport paru mercredi.

A +4,5degC de réchauffement par rapport à la Révolution industrielle -- horizon qui se dessinerait si rien n'était fait pour réduire les émissions de gaz à effet de serre --, 48% des espèces seraient susceptibles de disparaître au niveau local.

Mais ce risque serait divisé par deux si la hausse de la température moyenne était contenue à +2degC, limite fixée dans l'accord de Paris adopté en 2015 sous l'égide de l'ONU, note cette analyse publiée par la revue Climatic Change.

EN BREF

- La chancelière allemande Angela Merkel va enfin être reconduite mercredi dans ses fonctions, un quatrième mandat qu'elle attaque affaiblie et avec six mois de retard face aux défis populiste et de la réforme de l'UE.

- L'armée turque a annoncé mardi avoir encerclé la ville syrienne d'Afrine, cible d'une offensive menée avec des supplétifs syriens pour déloger une milice kurde de Syrie considérée comme terroriste par Ankara mais soutenue par Washington.

- Le parti républicain du président américain Donald Trump espérait conserver un siège du Congrès mardi dans une circonscription menacée par les démocrates, qui espèrent un coup d'éclat à huit mois des élections législatives de mi-mandat.

- Le parti républicain du président américain Donald Trump a perdu mardi une partie de sa base électorale lors d'une élection partielle en Pennsylvanie, mais les résultats étaient trop serrés pour déterminer le vainqueur plus de deux heures après la fermeture des bureaux de vote.

- Les passions se déchaînent autour de Bertrand Cantat, accueilli mardi à Grenoble par des cris d'"assassin!", alors que son concert prévu vendredi à Istres (Bouches-du-Rhône) a été annulé sous la pression.

- Ligue des champions: le FC Barcelone, revenu d'Angleterre avec un précieux nul (1-1), accueille Chelsea mercredi en 8e de finale retour de Ligue des champions, tandis que le Bayern Munich n'a pas grand chose à craindre sur la pelouse du Besiktas, après sa victoire 5-0 à l'aller. Mardi, Manchester United, impuissant chez lui contre Séville (1-2) après avoir déjà été accroché en Espagne à l'aller (0-0), s'est fait éliminer tandis que la Roma (1-0, 1-2) a passé l'obstacle contre le Shakhtar Donetsk.