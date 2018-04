L'actualité en bref - mercredi 18 avril

Paris (AFP) -- À LA UNE

Macron appelle l'Europe à résister aux tentations "autoritaires"

EPINAL - Emmanuel Macron a délivré mardi un long plaidoyer de cinq heures pour l'Europe face aux eurodéputés à Strasbourg puis devant plusieurs centaines de personnes rassemblées à Epinal pour lancer le débat des élections européennes de 2019.

S'exprimant pour la première fois devant le Parlement européen, le président français a mis en garde contre "les tentations autoritaires" et les replis nationaux, qui réveillent une "forme de guerre civile européenne".

Avec ces deux rendez-vous européens de Strasbourg et Epinal, le chef de l'Etat a cherché à relancer son ambitieux projet de "relancer l'Union européenne", détaillé en septembre à La Sorbonne. Mais, depuis, il peine à convaincre les autres capitales de l'"urgence" à le mettre en place. Il se rendra jeudi à Berlin pour s'entretenir de l'avenir de la zone euro avec Angela Merkel.

SNCF : l'Assemblée vote très largement la réforme, 4e séquence de grève en vue

PARIS - L'Assemblée nationale a adopté très largement, mardi en première lecture, le projet de loi de réforme ferroviaire, contesté par la gauche et finalement approuvé par LR après quelques atermoiements, alors que la reprise de la grève en pointillés à la SNCF est prévue mercredi.

Après l'adoption par 454 voix contre 80, avec 29 abstentions, la ministre des Transports, Élisabeth Borne, a salué "une étape décisive", récusant tout "passage en force" sur cette réforme que l'exécutif promet de mener "au bout" malgré les mouvements sociaux.

Selon la SNCF, pour la 4e séquence de grève en pointillée, le trafic sera très perturbé mercredi avec un TGV sur trois prévu, ainsi que deux TER et Transiliens sur cinq.

Asile-immigration: la droite à l'attaque pour durcir le projet de loi, débat électrique

PARIS - Désireux de préempter ce thème face au discours du FN, les députés LR ont commencé à donner fortement de la voix contre le projet de loi asile-immigration, particulièrement ses premiers articles sur l'intégration des réfugiés, examinés mardi soir dans une atmosphère très électrique.

Sur cette "petite loi de petits ajustements techniques" qui "ne permettra pas à la France de sortir du chaos migratoire", aux yeux de Guillaume Larrivé, LR cible notamment les premiers articles, "catastrophiques" selon leur président de groupe Christian Jacob, qui visent à faciliter le séjour de ceux ayant obtenu une protection internationale.

NDDL : zadistes et autorités reprennent mercredi le dialogue

NOTRE-DAME-DES-LANDES - La préfète des Pays de la Loire Nicole Klein rencontrera mercredi une délégation d'occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et les représentants d'associations anti-aéroport dans l'espoir de trouver une "porte de sortie" au conflit, après plus d'une semaine d'opérations de gendarmerie sur le site.

La rencontre se tiendra à 14H30 en préfecture, à Nantes, a annoncé mardi Mme Klein à l'AFP.

Plusieurs personnes interpellées dimanche dans la zone de Notre-Dame-des-Landes et lors de la manifestation samedi à Nantes en soutien aux zadistes, ont été condamnées mardi en comparution immédiate à des peines de prison par les tribunaux correctionnels de Nantes et Saint-Nazaire.

Universités : le mouvement de protestation se poursuit sans s'étendre

PARIS - Blocage reconduit à Nanterre, nouvelle demande d'intervention des forces de l'ordre à Tolbiac, confusion sur le campus de Paul-Valéry à Montpellier... Le mouvement de protestation dans les facultés se poursuivait mardi, sans toutefois s'étendre.

Quatre universités sur environ 70 sont toujours bloquées et neuf sites perturbés (sur environ 400) par des étudiants opposés à la loi réformant l'accès à l'université, a indiqué la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal sur RFI et France24. "Les examens qui ont été perturbés se tiendront", a de nouveau assuré Frédérique Vidal.

Des experts sur le lieu de l'attaque chimique présumée en Syrie

DAMAS - Une équipe de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) est arrivée mardi dans la ville syrienne de Douma pour enquêter sur une attaque chimique présumée, mais les Occidentaux doutent qu'ils puissent encore trouver des preuves sur place.

Le 14 avril, les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni, qui accusent le régime de Bachar al-Assad d'être derrière cette attaque, ont mené des frappes en Syrie en représailles.

EN BREF

- Barbara Bush, âgée 92 ans, femme de l'ancien président américain George H. W. Bush et mère de l'ancien président George W. Bush, est décédée mardi. Elle avait décidé d'arrêter son traitement médical.

- La Maison Blanche a affirmé mardi que des contacts "aux plus hauts niveaux" avaient eu lieu avec le leader nord-coréen Kim Jong Un, mais que le président Donald Trump ne lui avait pas directement parlé.

- De nouveaux incidents ont eu lieu mardi soir dans le quartier sensible du Mirail à Toulouse, mais qui semblaient de moindre importance que les deux nuits précédentes lors desquelles des échauffourées avaient opposé jeunes et policiers. Des policiers ont été la cible de projectiles et au moins sept voitures ont été incendiées.

- La chaîne Starbucks a pris la décision spectaculaire de fermer l'ensemble de ses cafés aux Etats-Unis lors de l'après-midi du 29 mai pour une séance d'éducation contre le racisme, après une vague d'indignation causée par l'arrestation de deux Noirs dans un de ses établissements.

- Un Boeing 737 de la compagnie aérienne américaine Southwest a connu mardi peu après son décollage de New York une défaillance de moteur, qui a brisé un hublot et fait un mort parmi les passagers, selon l'organisme fédéral de la sécurité des transports (NTSB).

- Foot : champion depuis dimanche le PSG se rend mercredi à Caen pour une demi-finale de Coupe de France, le dernier trophée à glaner avant la fin de la saison. Le vainqueur -Paris est favori- affrontera en finale, le 8 mai, l'équipe des Herbiers, formation de National 1 (3e div) qui a battu mardi à Nantes, Chambly (2-0) (Nat 1).

- Foot: l'attaquant du Paris SG, le Brésilien Neymar, a déclaré mardi qu'il ne retrouverait pas les terrains avant la dernière quinzaine de mai, un ultime examen médical étant prévu le 17 mai pour évaluer sa récupération après son opération du pied droit. Neymar a ainsi semblé exclure un retour avec le PSG pour la fin de la saison, prévue le 19 mai.

Agefi-Dow Jones The financial newswire