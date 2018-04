L'actualité en bref - vendredi 13 avril

LE POINT SUR L'ACTUALITE - AGENCE FRANCE PRESSE

SNCF: le trafic un peu moins perturbé pour le 3e épisode de grève

PARIS - Le trafic s'annonce un peu moins perturbé vendredi pour le début du troisième épisode de la grève en pointillés à la SNCF, mais les syndicats maintiennent la pression au lendemain d'une intervention télévisée d'Emmanuel Macron qui ne les a en rien rassurés.

Alors que les vacances scolaires de la zone C (académies d'Ile-de-France, de Toulouse et de Montpellier) débutent dans la soirée, la SNCF prévoit davantage de trains que lors des premiers jours de la grève par épisode lancée pour bloquer le projet gouvernemental de réforme du ferroviaire.

Il y aura ainsi un TGV et un TER sur trois, deux Transilien sur cinq et un train Intercités sur cinq. Le trafic international sera "normal" pour les Eurostar, "quasi normal" pour les Thalys, tandis qu'un train Lyria sur six circulera.

Donald Trump n'a pas encore pris sa décision sur la Syrie

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump, qui a réuni jeudi son équipe de sécurité nationale sur le dossier syrien, n'a pas encore tranché sur de possibles frappes aériennes après l'attaque chimique présumée dans l'enclave rebelle de Douma.

"Aucune décision finale n'a été prise", a affirmé Sarah Sanders, porte-parole de l'exécutif américain, précisant que M. Trump poursuivait les discussions avec ses alliés et appellerait dans la soirée la Première ministre Theresa May et le président français Emmanuel Macron.

Intervention de la police à la Sorbonne

PARIS - Les forces de l'ordre sont intervenues jeudi soir pour évacuer des étudiants qui se trouvaient à l'intérieur de l'université de la Sorbonne à Paris, a-t-on appris auprès d'une source policière qui a précisé que l'opération s'était déroulée "dans le calme".

Selon le cabinet du recteur, les étudiants réunis en assemblée générale dans la Sorbonne avaient voté "l'occupation" du site, dans le cadre de l'opposition à la réforme de l'accès à l'université, et "après trois heures de négociations infructueuses" avec eux, le recteur a requis l'intervention des forces de l'ordre.

A Paris-Tolbiac, occupée depuis fin mars, le président de l'université Panthéon-Sorbonne avait demandé mercredi l'intervention de la police mais la préfecture n'avait pas donné suite à cette demande.

Une dizaine d'universités sont toujours bloquées par des "agitateurs professionnels", selon le Président de la République Emmanuel Macron qui a prévenu les étudiants que leurs examens seraient pas "en chocolat".

Héritage de Johnny Hallyday: premier arbitrage judiciaire

NANTERRE - Premier arbitrage judiciaire dans la bataille pour l'héritage de Johnny Hallyday: le tribunal de Nanterre se prononce vendredi sur le gel des biens du chanteur et le droit de regard sur son ultime album, demandés par ses deux enfants aînés.

David Hallyday et Laura Smet contestent le testament californien de leur père rédigé en 2014 et qui lègue l'ensemble de son patrimoine à sa veuve, Laeticia, ainsi qu'à leurs deux filles mineures, Jade et Joy. Ils ont donc saisi la justice pour demander le gel des biens immobiliers et droits artistiques du rockeur, décédé en décembre, en attendant une décision judiciaire sur le fond concernant la succession.

Une autre procédure est en cours pour décider du caractère légal ou illégal du testament, mais aucune audience n'a encore été fixée et elle pourrait prendre des mois voire des années.

Tarnac: le tribunal balaye les errances de l'enquête par une relaxe quasi-générale

PARIS - Absence de preuves, un groupe présenté comme "une fiction": le tribunal correctionnel a tiré jeudi le bilan juridique des errances d'une enquête sur le sabotage en 2008 de lignes SNCF en relaxant la quasi-totalité des prévenus du groupe libertaire de Tarnac.

Les principaux prévenus du procès, Julien Coupat, longtemps présenté comme le leader charismatique du groupe d'ultragauche, et son ex-compagne Yildune Lévy, ont notamment été relaxés pour le sabotage d'une ligne SNCF et une association de malfaiteur.

Initialement poursuivis pour terrorisme avant d'être jugés pour des délits de droit commun, ils n'ont au final été reconnus coupables que d'avoir refusé un prélèvement biologique lors de leur première garde à vue mais ont été dispensés de peine.

EN BREF

- Préoccupés par les scandales de corruption et la tension politique au Venezuela, une quinzaine de pays se réunissent vendredi et samedi à Lima pour le Sommet des Amériques, en l'absence, pour la première fois depuis sa création, du président des Etats-Unis.

- Le président américain Donald Trump est un menteur invétéré soumettant son entourage à un code de loyauté rappelant l'attitude d'un chef mafieux, estime dans ses mémoires l'ex-patron du FBI, James Comey.

- Onze personnes soupçonnées d'avoir participé à la violente agression d'une policière lors d'une soirée de Nouvel an à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ont été mises en examen. Parmi ces dix hommes et une femme âgés de 16 et à 20 ans, six sont accusés d'avoir roué de coups la policière, un d'avoir filmé la scène, une de l'avoir diffusée et trois de ne pas être intervenus.

- A la suite de révélations sur ses liens étroits avec un intellectuel accusé de viols, l'Académie suédoise, qui décerne le Nobel de littérature, a remercié sa secrétaire perpétuelle, Sara Danius.

- Beaucoup de pays sont trop laxistes avec l'alcool, émettant des recommandations de santé publique qui exposent les consommateurs à un risque important, ont affirmé vendredi des chercheurs dans une étude publiée par The Lancet.

- Un Français sur quatre envisage de supprimer son compte Facebook selon un sondage Ifop qui sera publié vendredi dans le Parisien Magazine, après le scandale "Cambridge Analytica" accusée d'avoir recueilli sans leur consentement les données de millions d'usagers du réseau.

- Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a nommé jeudi à la présidence de Radio France Sibyle Veil, actuellement directrice déléguée en charge des opérations et des finances du groupe, pour un mandat de 5 ans. C'est la première femme présidente de Radio France depuis Michèle Cotta en 1981.

- Foot - C3: Marseille a battu sur son terrain Leipzig 5-2 et s'est qualifié pour les demi-finales de l'Europa League auxquelles participeront également Salzbourg, Arsenal et l'Atletico Madrid.

