L'actualité en bref - vendredi 5 janvier

Paris (AFP) --À LA UNE

Eleanor: 3 morts, un disparu, nouvelles inondations et avalanches annoncées

LYON - De nouvelles inondations et avalanches sont annoncées pour vendredi, favorisées par les pluies et vents violents de la tempête Eleanor, qui a fait trois morts et un disparu en France depuis mercredi, et privé de pistes plusieurs skieurs.

Selon le ministère de l'Intérieur, le bilan de la tempête établi jeudi soir s'élève à trois morts, un disparu, 26 blessés dont 4 gravement.

Le vent souffle moins mais les pluies et la neige perturbent encore 25 départements du Sud-Ouest, du Centre-Est, de l'Est, du Nord-Est et du Sud-Est qui étaient toujours vendredi matin en vigilance orange. 18 départements sont en alerte orange pour inondation, 6 pour pluie-inondation et un pour pluie-inondation et avalanches. Le retour à la normale est prévu pour vendredi 18h00.

ND-des-Landes: Philippe reçoit une dernière fois les élus avant de trancher

PARIS - Edouard Philippe entame vendredi un ultime et vaste tour de table pour échanger avec les élus locaux concernés par le très controversé projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, avant que l'exécutif ne tranche définitivement d'ici à la fin du mois.

Maires, présidents d'agglomérations, de conseils départementaux, dirigeants régionaux, députés et sénateurs se succéderont auprès du Premier ministre à Matignon pour faire valoir leurs positions dans ce dossier ultra-sensible, auquel Emmanuel Macron a promis d'apporter une réponse rapidement.

Cette "phase ultime de concertation", destinée à nourrir le choix final de l'exécutif, permettra aussi d'évoquer l'évacuation du site de Notre-Dame-des-Landes, qui sera ordonnée quelle que soit l'option retenue, a promis M. Philippe.

Macron reçoit Erdogan pour "maintenir le dialogue" malgré les purges en Turquie

PARIS - Le président turc Recep Tayyip Erdogan est reçu vendredi à Paris par son homologue Emmanuel Macron pour discuter de la Syrie, de l'Europe mais aussi de la question sensible des droits de l'Homme en Turquie.

Cette visite est la plus importante du chef de l'Etat turc dans un pays de l'Union européenne (>> Urban Edge Properties) depuis le putsch manqué de juillet 2016 et la répression qui l'a suivi. M. Erdogan sera accueilli à la mi-journée par M. Macron à l'Elysée pour un tête-à-tête suivi d'un déjeuner à l'issue duquel les deux présidents s'exprimeront devant la presse.

Cette visite fait grincer des dents à gauche en France. Mais l'Elysée la justifie par le souci d'Emmanuel Macron de "maintenir le fil du dialogue" sans "cacher les divergences", comme il le fait avec les autres dirigeants.

Trump échoue à bloquer un livre sur le "chaos" de sa présidence

WASHINGTON - Donald Trump a tenté jeudi, en vain, d'empêcher la sortie d'un livre dressant le sombre tableau d'une Maison Blanche dysfonctionnelle sur fond d'intrigues autour d'un président raillé par ses propres collaborateurs pour son incompétence et son incapacité à diriger.

Après la très vive réaction du président américain, qui a accusé son ex-conseiller Steve Bannon (qui dénonce - entre autres, l'attitude de Donald Trump Jr.) d'avoir "perdu la raison", la riposte judiciaire a été lancée. Son avocat, Charles J. Harder, a tenté de faire interdire la publication du livre.

Mais la réponse de l'éditeur n'a pas tardé. Il a avancé la sortie du livre de quatre jours: prévue mardi, elle aura lieu vendredi. Le président américain a dénoncé le contenu "plein de mensonges".

Policier frappé à Aulnay-sous-Bois: cinq individus mis en examen, certains incarcérés

BOBIGNY - Cinq jeunes gens ont été mis en examen et certains incarcérés après l'agression le 1er janvier d'un policier qui voulait contrôler un scooter suspect à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), a annoncé jeudi le parquet de Bobigny à l'AFP.

Parmi les cinq jeunes, âgés de 14 à 24 ans, deux majeurs ont été mis en examen pour "violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en réunion". Trois d'entre eux ont été incarcérés et un quatrième a été placé sous contrôle judiciaire pour "refus de se soumettre à la prise d'empreintes".

Enfin, le mineur, mis en examen pour "rébellion et provocation directe à la rébellion", a été placé sous liberté surveillée. Le fonctionnaire, qui souffre de contusions à la tête et d'une entorse au poignet, s'est vu prescrire 8 jours d'incapacité totale de travail.

EN BREF

- Les nationalistes Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, élus mardi à la tête de la nouvelle collectivité territoriale unique corse, seront reçus le 22 janvier à Matignon par Edouard Philippe, a indiqué jeudi soir à l'AFP l'entourage du Premier ministre

- La mère d'une fillette de six ans, hospitalisée dans le coma, ainsi que son compagnon ont été mis en examen jeudi soir à Bourges pour "actes de torture et de barbarie commis de manière habituelle sur mineur de quinze ans" et placés en détention provisoire.

- La Corée du Nord a accepté vendredi une offre sud-coréenne de discussions avec Séoul mardi, qui seraient une première depuis 2015 et un nouveau signe de détente entre les deux voisins, à un mois des jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud.

- L'année 2018 démarre sur un nouveau bain de sang en Afghanistan, après qu'un kamikaze a déclenché une bombe jeudi soir à proximité de policiers et de manifestants à Kaboul, faisant au moins 11 morts et 25 blessés.

- Une collision entre un train et un poids lourd à un passage à niveau jeudi dans le centre de l'Afrique du Sud a fait au moins 18 morts et 254 blessés, piégés dans des voitures en flammes.

- P.O.L, le sigle le plus célèbre de l'édition française, vient de perdre son fondateur et la littérature hexagonale un de ses plus grands découvreurs de talents, de Marie Darrieussecq à Emmanuel Carrère: Paul Otchakovsky-Laurens est mort à 73 ans, mardi à Marie-Galante (Guadeloupe).

- Tennis: l'Américaine Serena Williams, ex-N.1 mondiale retombée au 22e rang, a déclaré forfait vendredi pour l'Open d'Australie (15-28 janvier), dont elle est tenante du titre, estimant qu'elle n'avait pas le niveau nécessaire après une absence de presque un an en raison d'une grossesse.