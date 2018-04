L'ambassadeur de l'UE en Russie retourne à Moscou

BRUXELLES, 13 avril (Reuters) - L'ambassadeur de l'Union européenne en Russie, Markus Ederer, est retourné à Moscou, environ trois semaines après avoir été rappelé par Bruxelles dans le cadre de la crise diplomatique liée à l'affaire Skripal, a indiqué vendredi un de ses assistants.

Londres accuse Moscou d'être responsable de l'empoisonnement de l'ancien agent double Sergueï Skripal et de sa fille Ioulia le 4 mars dernier à Salisbury, dans le sud de l'Angleterre.

Cette affaire a provoqué la crise diplomatique la plus grave entre l'Occident et la Russie depuis la fin de la guerre froide, avec l'expulsion de dizaines de diplomates de part et d'autre. (Gabriela Baczynska Jean-Stéphane Brosse pour le service français)