L'ancien président brésilien Lula incarcéré à Curitiba

par Tatiana Ramil

SAO BERNARDO DO CAMPO, Brésil, 8 avril (Reuters) - L'ancien président brésilien Luiz Inacio "Lula" da Silva s'est finalement livré à la police samedi, après avoir refusé de le faire la veille malgré le mandat de dépôt le visant pour sa condamnation à 12 ans de prison dans une affaire de corruption.

Lula, 72 ans, a aussitôt été transféré par avion à Curitiba, ville du sud du pays où il a été jugé et condamné l'an dernier, puis acheminé au siège local de la police fédérale pour entamer sa période de détention.

Des heurts ont éclaté devant le bâtiment entre des partisans de l'ex-chef de l'Etat et la police qui a utilisé des grenades assourdissantes, du gaz lacrymogène et des balles en caoutchouc pour les disperser.

Avant de se livrer aux forces de l'ordre, Lula a de nouveau clamé son innocence et dénoncé un "crime politique" devant des centaines de membres du Parti des travailleurs rassemblés devant le siège du syndicat des métallurgistes à Sao Paulo, là où il a entamé sa carrière politique et où il s'était réfugié depuis jeudi.

"Je vais me conformer au mandat de dépôt et vous deviendrez tous Lula", a-t-il promis. "Je ne suis pas au-dessus des lois. Si je ne croyais pas à la loi, je n'aurais pas créé de parti politique, j'aurais fait une révolution."

Les partisans de Lula l'ont dans un premier temps empêché de sortir du syndicat pour se livrer à la police, avant de s'y résoudre un peu plus tard à la demande de l'actuelle dirigeante du Parti des travailleurs, Gleisi Hoffmann.

LA FIN D'UNE ÈRE POUR LA GAUCHE BRÉSILIENNE

Leur présence massive à l'arrivée de l'ex-président jeudi soir avait dissuadé la police d'intervenir pour l'arrêter.

Lula était en tête des intentions de vote pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Sa mise hors jeu fera sans doute les affaires d'un candidat plus centriste, estiment les observateurs. Elle marque également la fin d'une ère pour la gauche brésilienne.

L'ancien président, au pouvoir de 2003 à 2011, a été reconnu coupable d'avoir accordé des marchés publics à une entreprise de construction en échange de la rénovation d'un appartement de bord de mer qu'il nie avoir jamais possédé.

"Je suis la seule personne poursuivie pour un appartement qui ne lui appartient pas", a-t-il affirmé samedi, juché sur la remorque d'un camion aux côtés de Dilma Rousseff, qui lui a succédé à la présidence avant d'être destituée pour maquillage des comptes publics.

La Cour suprême avait auparavant rejeté le dernier recours des avocats de Lula, qui demandaient la suspension du mandat de dépôt en attendant que les recours contre sa condamnation soient examinés sur le fond. Un juge fédéral lui avait donné jusqu'à 20h00 GMT vendredi pour se présenter de lui-même à la police et se constituer prisonnier afin de commencer à purger sa peine.

Selon la loi électorale brésilienne, une condamnation vaut huit ans d'inéligibilité. De rares exceptions ont été faites par le passé et la décision relève du tribunal électoral suprême, qui se prononcera si Lula fait acte de candidature. (Avec Lisandra Paraguassu, Ricardo Brito et Jake Spring Jean-Philippe Lefief et Tangi Salaün pour le service français)