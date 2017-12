L'armée mobilisée en Zambie face à une épidémie de choléra

Le président zambien, Edgar Lungu, a ordonné la mobilisation de l'armée pour lutter contre une épdiémie de choléra qui fait 41 morts dans la capitale Lusaka au cours des trois derniers mois.

L'épidémie a débuté le 28 septembre et a paru décliner à partir du 20 octobre. Mais le nombre de cas a ensuite augmenté de nouveau fortement et dépasse aujourd'hui 1.500, a fait savoir l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les quartiers les plus densément peuplés de Lusaka, Chipata et Kanyama, où les conditions sanitaires médiocres peuvent favoriser la propagation de la maladie, sont les plus touchés.

Face à l'extension de l'épidémie dans la capitale, où sont désormais affectées des zones moins densément peuplées, le président Lungu a exprimé son inquiétude, dit un communiqué de son porte-parole publié vendredi soir, "et il a donc donné instruction aux forces de défense de se joindre à la lutte (...) pour complètement nettoyer Lusaka". (Chris Mfula, Gilles Trequesser pour le service français)