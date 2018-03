L'armée russe dit avoir évacué 76 civils syriens de la Ghouta

(Nouveaux chiffres)

MOSCOU, 12 mars (Reuters) - L'armée russe a annoncé dimanche soir avoir pu évacuer une 76 civils, dont 49 enfants, de la région de la Ghouta orientale, à la périphérie de la capitale syrienne Damas, via un couloir humanitaire à la suite de négociations avec les autorités locales.

Le centre russe de surveillance de cessez-le-feu en Syrie, qui dépend de l'armée, a déclaré que des rebelles avaient attaqué les civils transitant par ce corridor et tué cinq personnes, rapportent les agences de presse russes.

L'armée syrienne a lancé une vaste offensive voici plusieurs semaines contre la Ghouta orientale, poche tenue par les insurgés et assiégée depuis des années. Les forces du régime de Bachar al Assad ont repris ces derniers jours une partie importante du secteur et disent avoir parachevé l'encerclement de la ville de Douma. (Maria Kisseliova; Eric Faye et Jean-Stéphane Brosse pour le service français)