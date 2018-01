L'armée syrienne veut briser le siège d'une base dans la Ghouta

L'armée syrienne appuyée par l'aviation russe a intensifié ses bombardements dans la Ghouta, dernière région contrôlée par les rebelles à l'est de Damas, avant de lancer une offensive pour briser le siège d'une de base encerclée par les insurgés, ont déclaré mercredi des habitants et des témoins.

Selon ces témoins, des troupes d'élite de l'armée de Bachar al Assad se sont massées aux abords de la Ghouta pour venir en aide aux quelque 200 soldats assiégés depuis trois mois dans la base à Harasta.

Des rebelles appartenant pour la plupart au groupe islamiste Ahrar al Cham se sont emparés ce week-end d'une partie de la base à la faveur d'une offensive destinée à alléger la pression des forces gouvernementales sur la Ghouta.

L'armée syrienne a répondu par des bombardements intensifs qui ont fait 38 morts et 147 blessés parmi la population civile en quatre jours, selon des sources au sein de la Défense civile, qui assure les premiers secours en zone insurgée.

Les médias officiels syriens affirment pour leur part que l'armée a riposté à des tirs de mortiers à Harasta et tué un certain nombre d'insurgés, sans plus de précisions.

La base d'Harasta a longtemps servi de centre d'artillerie pour pilonner les villages rebelles de la Ghouta, où quelque 300.000 personnes sont assiégées par les forces gouvernementales depuis 2013.

La poussée des rebelles le week-end dernier les a de nouveau rapprochés du centre de Damas, au moment où les troupes de Bachar al Assad et leurs alliés concentrent leurs efforts sur la reconquête de la province d'Idlib, dernier grand bastion insurgé dans le nord-ouest du pays, où elles ont repris une cinquantaine de villages ces derniers jours.

Plusieurs dizaines de milliers de civils ont fui la zone des combats pour trouver refuge dans des camps de réfugiés dans le nord de la province, le long de la frontière turque.

(Suleiman al Khalidi; Tangi Salaün pour le service français)