PARIS-LE CAIRE, 13 mai (Reuters) - Le groupe Etat islamique a diffusé dimanche, via son organe de propagande Amaq, une vidéo de l'auteur présumé de l'attentat de Paris qui affirme avoir agi en riposte à la coalition des "mécréants" qui luttent contre l'EI en Syrie et en Irak.

Khamzat A., né en Tchétchénie en 1997 et naturalisé français en 2010, a été abattu par un policier samedi soir dans le IIe arrondissement de Paris après avoir tué un jeune homme de 29 ans à l'arme blanche et blessé quatre autres personnes. L'EI avait revendiqué l'attaque quelque temps après les faits.

Sur la vidéo d'une durée de 2:32 diffusée dimanche, le jeune homme apparaît le visage à demi dissimulé par un bonnet, une capuche et une écharpe noire. Il se filme en extérieur. Il pleut et des arbres sont visibles en arrière-plan. Khamzat A. résidait avec ses parents à Paris dans un hôtel meublé du XVIIIe arrondissement.

S'exprimant en français, et parfois en arabe, il dit prêter allégeance au calife de Daech (acronyme arabe de l'EI), Abou Bakr al-Baghdadi, puis déclare que "la victoire est proche" contre "tous ces mécréants se sont coalisés" contre l'EI, référence à la coalition internationale, dont la France, engagée militairement en Irak et en Syrie.

"Si vous pouvez faire la hijra (émigrer en terre d'Islam-NDLR), faites-là, n'hésitez pas. Mais si vous ne pouvez pas, agissez ici en terre des mécréants, n'attendez pas", dit-il notamment.

"Je m'adresse à la France et à ses citoyens : c'est vous qui avez commencé à tuer les musulmans, après quand on vous donne une réponse, quand on riposte, vous pleurez. Si vous voulez que cela s'arrête, faites pression sur votre gouvernement. Je ne suis pas le premier à vous le dire", ajoute-t-il. (Sophie Louet)