L'auteur présumé des attaques d'Austin s'est suicidé

(actualisé avec confession audio)

par Jon Herskovitz

AUSTIN, Texas, 22 mars (Reuters) - L'auteur présumé des attaques au colis piégé qui ont fait deux morts et cinq blessés depuis le début du mois au Texas s'est suicidé mercredi alors que la police était sur le point de l'arrêter.

Mark Anthony Conditt, un chômeur de 23 ans, a actionné un de ses engins explosifs à bord de son véhicule pris en chasse par la police. Les enquêteurs avaient retrouvé sa trace dans un hôtel situé à une trentaine de kilomètres au nord d'Austin, la capitale du Texas.

La police d'Austin a indiqué mercredi soir avoir en sa possession un enregistrement audio de 25 minutes découvert sur son téléphone portable et dans lequel il décrit les six bombes qu'il a assemblées.

Sa "confession" ne fait nullement mention de haine ou de visées terroristes mais ressemble plutôt "au cri de détresse d'un jeune homme en très grande difficulté sur le plan personnel", a précisé le chef de la police d'Austin, Brian Manley.

La société de messagerie et de distribution FedEx, où un colis a explosé mardi, a indiqué avoir fourni aux autorités "l'élément décisif qui a conduit à l'identification du suspect".

Conditt apparaît notamment, affublé d'une perruque blonde et d'un chapeau, sur des images tournées par les caméras de vidéosurveillance d'une agence FedEx. Selon des sources policières citées par ABC News, il avait utilisé le pseudonyme de "Kelly Killmore" pour faire envoyer ses colis.

Mark Anthony Conditt était originaire de Pflugerville, dans la banlieue d'Austin, non loin du quartier où il a fait exploser sa première bombe, le 2 mars.

Dans des notes de blog publiées en 2012, il se présentait comme un conservateur, mais sans engagement partisan, défendait la peine de mort et se prononçait contre le droit au mariage des couples homosexuels.

L'homme n'avait pas de passé militaire et vivait avec deux colocataires qui ne sont pas considérés comme suspects pour l'instant, a précisé le gouverneur du Texas, Greg Abbott.

Lors de la perquisition de la maison, les agents fédéraux ont découvert des composants similaires à ceux qui lui ont servi à assembler ses bombes.

Conditt serait le seul responsable des six attaques, dont cinq ont abouti à une explosion, qui ont semé le trouble dans la région d'Austin depuis le 2 mars.

La police ignore pour l'instant si d'autres engins ont pu être dissimulés par l'homme dans d'autres endroits de la capitale texane qui compte environ un million d'habitants.

L'enquête a mobilisé plus de 500 agents fédéraux et une récompense de 115.000 dollars avait été offerte pour toute information pouvant conduire à l'arrestation du ou des coupables. (Jon Herskovitz et Jim Forsyth Jean-Stéphane Brosse, Tangi Salaün, Pierre Sérisier et Henri-Pierre André pour le service français)