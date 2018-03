L'autopsie d'un Noir tué à Sacramento contredit la version policière

SACRAMENTO, Californie, 30 mars (Reuters) - L'autopsie d'un jeune homme noir désarmé tué le 18 mars à Sacramento par la police montre que la victime a été touchée de huit balles dans le dos et une jambe, ce qui contredit la version officielle de l'événement, a déclaré vendredi l'avocat de la famille.

Les policiers assurent que Stephon Clark s'avançait vers eux lorsqu'ils ont tiré.

"L'autopsie indépendante confirme que Stephon ne représentait pas une menace pour la police et qu'il a été tué dans des circonstances de plus en plus douteuses", a déclaré l'avocat Benjamin Crump.

La police de Sacramento a déclaré dans un communiqué qu'elle ne ferait plus de commentaire sur le sujet avant la publication des résultats de l'autopsie officielle.

La mort de Stephon Clark s'inscrit dans une série de violences policières à l'encontre des Afro-Américains aux Etats-Unis qui a déclenché en 2013 l'apparition du mouvement "Black Lives Matter" (La vie des Noirs compte) et un débat national sur les préjugés racistes du système pénal et répressif américain.

Clark, père de deux enfants, a été abattu dans le jardin de la maison de ses grands-parents par des policiers ayant répondu à un appel signalant une personne brisant des vitres.

Les policiers qui ont tiré sur la victime à vingt reprises ont expliqué avoir cru qu'il tenait une arme à la main, qui s'est révélée en fait être un téléphone portable.

La mort de Stephon Clark a été filmée par une caméra portée par l'un des policiers. Les images ont été rendues publiques mercredi par la police.

Plusieurs rassemblements pacifiques ont eu lieu à Sacramento après son décès.

Lors des obsèques du jeune homme jeudi, le révérend Al Sharpton, figure de la lutte des Noirs pour les droits civiques aux Etats-Unis, a promis qu'il obligerait "Donald Trump et le monde entier à traiter la question des mauvais traitements policiers". (Sharon Bernstein Jean-Stéphane Brosse pour le service français)