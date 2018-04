L'avocat de Trump dément s'être rendu à Prague à l'été 2016

WASHINGTON, 15 avril (Reuters) - Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump, a démenti samedi des informations de presse selon lesquelles le procureur spécial Robert Mueller, qui supervise l'enquête russe, détiendrait la preuve qu'il s'est rendu à la fin de l'été 2016 à Prague.

"Mauvais reportage, mauvaise information et mauvais article", a tweeté samedi l'avocat, qui dément une nouvelle fois être allé dans la capitale tchèque. "Peu importe combien de fois et comment ils l'écriront, je ne suis jamais allé à Prague, j'étais à Los Angeles avec mon fils. C'est prouvé."

Le site d'information McClatchy a rapporté vendredi, citant des sources non identifiées, que les équipes du procureur spécial qui enquêtent sur une possible collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Trump avant la présidentielle de novembre 2016 avaient établi que Cohen s'était bien rendu en République tchèque via l'Allemagne.

Cette révélation pourrait être un développement majeur dans l'enquête russe, McClatchy précisant cependant qu'il n'est pour l'heure pas certain que les enquêteurs du procureur spécial ont établi si oui ou non Cohen avait rencontré à cette occasion un émissaire russe.

S'il était prouvé, en dépit des démentis de l'avocat, un voyage de Cohen à Prague donnerait du crédit au rapport confidentiel établi par un ancien agent du renseignement britannique, Christopher Steele, sur les "relations compromettantes" entre le candidat Trump et le Kremlin.

Le dossier compilé par cet ancien du MI6, le service de renseignement extérieur britannique, qui a été en poste à Moscou dans les années 1990 avant de se reconvertir dans le renseignement privé, a été intégralement diffusé par le site BuzzFeed en janvier 2017, quelques jours avant l'investiture de Trump.

Dans son document, vivement contesté par l'administration américaine, Steele évoque notamment une ou plusieurs rencontres secrètes qui se seraient tenues à Prague en août 2016 entre Michael Cohen et des émissaires ou représentants du Kremlin.

Des agents du FBI ont mené en début de semaine des perquisitions dans les bureaux et au domicile de Michael Cohen. (Letitia Stein et Eric Beech Henri-Pierre André pour le service français)