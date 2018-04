L'avocat personnel de Trump convoqué lundi devant la justice

par Karen Freifeld

NEW YORK, 16 avril (Reuters) - Michael Cohen, l'avocat personnel de Donald Trump qui a admis avoir payé une actrice porno disant avoir eu une relation extraconjugale avec le président des Etats-Unis, comparaît ce lundi devant une juge de New York dans le cadre d'une enquête liée à ses pratiques personnelles.

Dans un document déposé vendredi devant un tribunal de Manhattan, les procureurs précisent que Cohen fait l'objet d'une enquête pénale depuis plusieurs mois. Ces investigations se concentrent sur "les activités professionnelles personnelles" de Michael Cohen plus que sur son métier d'avocat.

Des agents du FBI ont perquisitionné en début de semaine dernière ses bureaux new-yorkais, son domicile ainsi qu'une chambre d'hôtel, saisissant une série de documents.

Les avocats de Cohen estiment que le matériel saisi par les enquêteurs du FBI ne peut pas être versé à l'enquête en vertu du secret professionnel entourant les relations entre un avocat et ses clients.

Lors d'audiences qui se sont tenues vendredi, le procureur fédéral adjoint Tom McKay a estimé que les avocats de Cohen invoquaient à tort ce privilège.

"Le secret personnel ne peut servir simultanément d'épée et de bouclier", a-t-il dit à la juge Kimba Wood. "Ce qu'ils tentent de faire, a-t-il ajouté, c'est de se servir du secret professionnel comme d'une épée pour contester la capacité des institutions fédérales à examiner les documents" obtenus en toute légalité lors des perquisitions du 9 avril.

TRUMP: "LE SECRET PROFESSIONNEL DES AVOCATS EST MORT !"

Stephanie Clifford, alias Stormy Daniels, l'actrice porno qui affirme avoir eu une liaison avec Trump en 2006, assistera à l'audience, a annoncé dimanche son avocat, Michael Avenatti.

Cohen a admis lui avoir versé 130.000 dollars, prélevés dit-il sur ses finances personnelles, en échange de son silence juste avant l'élection présidentielle de novembre 2016. L'actrice et réalisatrice de films X a porté plainte pour diffamation contre Trump et son avocat devant un tribunal de Los Angeles. Cohen tente d'obtenir un non-lieu au motif que l'enquête pénale qui le vise couvre notamment les faits allégués par l'actrice.

L'avocat apparaît également dans l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur une possible collusion entre la Russie et des membres de l'équipe de campagne de Trump avant l'élection de 2016.

Donald Trump a réagi avec virulence aux perquisitions visant son avocat, et menées en partie pour le compte du procureur spécial Mueller. "Le secret professionnel des avocats est mort !", a-t-il tweeté mardi dernier. "CHASSE À L'HOMME INTÉGRALE !!!"

Un ancien représentant du FBI a affirmé qu'il était "hors du commun" que le FBI obtienne l'autorisation de perquisitionner les bureaux d'un avocat et a fortiori son domicile. "Et dans ce cas précis, il s'agit en plus de l'avocat personnel du président. C'est sans précédent", a ajouté Frank Montoya à Reuters. (avec Brendan Pierson et Jonathan Stempel Henri-Pierre André pour le service français)