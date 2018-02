L'église du Saint-Sépulcre fermée pour protester contre Israël

JERUSALEM, 25 février (Reuters) - L'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, site de la crucifixion et du tombeau du Christ selon la tradition, a été fermée jusqu'à nouvel avis, ont annoncé dimanche des responsables chrétiens pour protester contre la nouvelle politique israélienne concernant les biens religieux.

Dans un communiqué, les dirigeants des églises catholique romaine, grecque orthodoxe et arménienne accusent Israël d'une "attaque systématique et sans précédent contre les chrétiens de Terre sainte", via sa nouvelle politique fiscale et foncière.

(Jeffrey Heller; Danielle Rouquié pour le service français)