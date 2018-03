L'encours sous gestion des fonds d'infrastructures en France atteint 52 milliards d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A fin 2017, les fonds d'investissements d'infrastructures en France géraient 52 milliards d'euros, selon une étude de l’AFG (Association Française de la Gestion financière) et France Invest (Association des Investisseurs pour la Croissance). 67% de ces encours correspondent à de l’investissement en capital réalisé ou à venir dans des opérations d’infrastructures, et 33% à du financement en dette. Par ailleurs, ajoute l'enquête, sur ces 52 milliards d’euros, 32 ont déjà été déployés : 2/3 d’investissement en capital dans 374 entreprises, 1/3 de financement en dette dans 213 actifs.En termes de collecte, les fonds d'infrastructures ont levé 6,8 milliards d'euros en 2017, poursuivent l'AFG et France Invest, dont 62% en capital et 38% en dette. 82% de la collecte proviennent de compagnies d'assurance-mutuelles et de caisses de retraite-fonds de pension, et 44% proviennent d'investisseurs étrangers.