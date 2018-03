L'entrepreneur et Business Angel Christophe Courtin sur tous les fronts

Cession de 20% du capital du Groupe Santiane à BlackFin Capital Partners en février 2018, une vingtaine d'investissement dans des startup depuis 2016 via Courtin Investment et très forte croissance de la foncière Courtin Real Estate en 2017.

Christophe Courtin, fondateur du Groupe Santiane et C.E.O de Courtin Investment et Courtin Real Estate déclare : "Nous avons décidé de sortir intégralement du capital de Santiane après 11 ans d'une aventure entrepreunariale incroyable ! Depuis fin 2015, j'ai été à la rencontre de nombreux fondateurs de startup, d'incubateurs, de fonds d'investissements notamment dans l'amorçage, cela m'a permis d'avoir une bonne connaissance du secteur et des besoins, j'ai donc réalisé de nombreux investissements depuis 2016 et suis devenu actionnaire de deux structures d'investissements en amorçage: Day One Entrepreneurs & Partners et Side Capital. En 2017, j'ai fondé et développé assez activement une foncière dans l'immobilier d'entreprise qui a procédé à 6 acquisitions pour environ 12.000m² d'actifs immobiliers, et nous avons prévu d'en acquérir pour 30.000m² environ en France d'ici 2020, le marché est porteur"

A propos de Christophe Courtin : Christophe, diplômé de Paris-Dauphine, monte en 2006 à l'âge de 27 ans sa 3ème société, Santiane. Sur le marché traditionnel du courtage en assurance, il prend un prisme résolument techno et innovant qui le propulsera leader sur le marché français en moins de 5 ans. Il recevra d'ailleurs le Prix de l'Entrepreneur de l'année en 2012 dans la catégorie Innovation. En 2018 et 11 ans après la création du groupe, il cède son groupe et accélère le développemen des différentes activités qu'il avait entamé en 2015, avec une seconde vie de business angel et plus d'une vingtaine d'investissements en moins de 2 ans (via sa holding Courtin Investment) dans des startup à succès (OnePark, Digifood, Crème de la Creme, Akrone, OuiTeam, Reach Five, Kazaden, Miuros, Citygoo, Vectaury...) ce qui le place comme l'un des business angels référents en Europe. Il est également Partner de Day One Entrepreneurs (2016), Side Capital (2017) et est membre du Jury de l'Incubateur Paris Dauphine. Depuis 2017, il réalise également via sa foncière Courtin Real Estate des acquisitions, réhabilitations et promotions immobilières en France.

