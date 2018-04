L'escalade des tensions commerciales pèse sur les Bourses et le dollar

À Paris, l'indice CAC 40 recule de 0,62% à 5.119,98 points vers 08h30 GMT. À Francfort, le Dax, à plus forte composante exportatrice, lâche 1,13% et à Londres, le FTSE cède 0,44%.

L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro abandonne 0,86%, le FTSEurofirst 300 se replie de 0,79% et le Stoxx 600 recule de 0,75%.

Les indices européens ont creusé leurs pertes après l'annonce, moins d'une heure après l'ouverture, de nouveaux droits de douane imposés par la Chine sur des produits américains.

Pékin va appliquer de nouveaux droits de douane à 106 catégories de produits américains tels que le soja, les voitures et les substances chimiques, a annoncé mercredi le ministère des Finances.

Cette mesure constitue une riposte à la liste dévoilée mardi soir par les Etats-Unis de 1.300 produits technologiques chinois sur lesquels seront instaurés des droits de douane pouvant atteindre 25%.

Cette première annonce, intervenue après la clôture de la Bourse de New-York, avait déjà pesé sur la tendance en Asie. L'indice Kospi a perdu 1,41% et la Bourse de Tokyo a fini en petite hausse de 0,13%.

Les mesures de représailles annoncées ensuite par la Chine ont aussitôt pesé sur les Bourses européennes et le dollar, tout en renforçant la progression du yen.

Le billet vert recule ainsi de 0,25% face à un panier de devises de référence, tandis que le yen monte de 0,49%, profitant de son statut d'actif refuge.

LES "FUTURES" US SE CREUSENT

Les contrats à terme sur les indices américains ont également accentué leur repli, laissant présager d'un nouveau coup de mou de la Bourse de New-York après son rebond la veille.

L'annonce de la Chine a aussi pesé sur les rendements obligataires, le 10 ans américain revenant autour de 2,76% et le 10 ans allemand à moins de 0,5%.

"Ces disputes commerciales sont la partie visible d'une lutte plus profonde entre les États-Unis et la Chine pour le leadership global. Fatalement, quand les géants se disputent, tout le monde risque d'en subir les effets", soulignent les économistes d'Oddo BHF.

De son côté, l'euro progresse de 0,3% face au billet vert, renouant avec le seuil de 1,23 dollar, avant la publication à 09h00 GMT de la première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de mars. Les économistes interrogés par Reuters attendent une hausse de 1,4% des prix à la consommation en rythme annuel le mois dernier, contre 1,1% en février.

Au programme de la journée figurent également les chiffres de créations d'emplois dans le secteur privé fournis par le cabinet ADP, qui devancent traditionnellement de deux jours la publication du rapport officiel sur l'emploi américain. Selon les économistes interrogés par Reuters, les créations d'emplois devraient avoisiner les 200.000 en mars aux Etats-Unis.

Aux valeurs en Europe, Lagardère (+2,28%) signe la plus forte hausse du SBF 120 et une des meilleures performances du Stoxx 600, porté par des informations de presse selon lesquelles le groupe a lancé la réorganisation de ses médias en vue de céder ses télévisions, ses radios internationales et ses magazines pour ne garder que la production audiovisuelle, Europe 1, le JDD et Paris Match.

En tête du CAC 40, Engie monte de 1,06%, porté par le relèvement du conseil de Crédit Suisse à "surperformance" contre "neutre".

Tous les secteurs européens évoluent désormais en baisse, les dégagements se portant plus massivement sur le segment technologique (-1,52%), à l'exception notable du pétrole et gaz (+0,13%).

Ce dernier profite de son aspect défensif en dépit de la baisse des cours du pétrole. Les investisseurs suivront la publication, à 14h30 GMT, des stocks hebdomadaires de brut par l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA).

par Blandine Henault