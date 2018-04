L'événement technique emblématique de la Silicon Valley arrive en Europe en juin 2018

PALO ALTO, Californie, le 19 avril 2018 (GLOBE NEWSWIRE) - Intellectsoft, société internationale de développement de logiciels axée sur les dernières technologies, co-animera « Blockchain: Rethink Trust 2018 », une nouvelle conférence d'entreprise sur l'ingénierie blockchain qui fait partie de la série d'événements By the Bay, bien connue dans la Silicon Valley. L'événement se tiendra à Amsterdam au lieu historique Beurs van Berlage le vendredi 29 juin.

La conférence mettra au défi la compréhension traditionnelle de la blockchain (chaîne de blocs) et du monde des affaires, réunissant des ingénieurs de haut niveau, des cadres supérieurs (de niveau C) et des passionnés de la blockchain. L'événement couvrira des sujets tels que l'intégration et l'adoption de la blockchain dans les secteurs clés, les propriétés des protocoles blockchain, les systèmes distribués dans le Big Data, et des ateliers de codage sur la construction de solutions Hyperledger et blockchain.

« Blockchain: Rethink Trust 2018 » sera présenté par des dirigeants d'IBM et d'ING, et présentera les meilleurs talents technologiques du monde entier dans l'Internet des Objets (IoT), l'énergie, les technologies financières et autres secteurs. Les participants à la conférence partageront leurs expériences sur les meilleures façons de monétiser la blockchain, discuteront des tendances réglementaires et faciliteront les partenariats stratégiques pour le développement de la blockchain privée du consortium.

L'événement est dirigé par Intellectsoft Blockchain Lab, unité de conseil et de développement qui offre un accès à un large éventail de talents en ingénierie, cryptographie et cybersécurité en Europe de l'Est.

Pour en savoir plus sur la conférence Blockchain: Rethink Trust - consulter rethinktrust.org

À propos d'Intellectsoft

Intellectsoft est une société mondiale d'ingénierie logicielle à cycle complet qui aide les entreprises à surmonter les défis technologiques de la transformation numérique grâce à l'utilisation de technologies émergentes telles que l'Informatique cognitive, les Applications décentralisées, l'IoT et la Réalité augmentée.

Le portefeuille de services de l'entreprise comprend des services de conseil en stratégie informatique, de conception CX, de développement et de gestion complète du cycle de vie de produits personnalisés dans des systèmes intégrés. Établie en 2007, Intellectsoft est présente dans plusieurs bureaux et centres d'ingénierie aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans la région nordique et en Europe de l'Est. Le siège social de la société est situé à Palo Alto, en Californie. blockchain.intellectsoft.net

À propos de By the Bay

By the Bay organise des événements technologiques à grande échelle dans la baie de San Francisco depuis plus de 5 ans. Au cours de cette période, l'entreprise a formé des communautés d'ingénierie des données et de science des données qui mettent l'accent sur l'apprentissage, l'excellence de l'open-source (code source ouvert) et les approches axées sur l'industrie.

Avec les leaders technologiques respectés en scène, les événements By the Bay sont toujours riches en études de cas perspicaces sur les données, le code et leur valeur commerciale. Chaque événement organisé par By the Bay rassemble 500 cadres de haut niveau et experts reconnus. scale.bythebay.io

