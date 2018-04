L'ex-Première dame Barbara Bush placée en soins de réconfort

WASHINGTON, 16 avril (Reuters) - Barbara Bush, épouse de l'ex-président américain George H.W. Bush et mère d'un autre locataire de la Maison blanche, George W. Bush, a été placée en "soins de réconfort" et son état de santé se dégrade, a annoncé dimanche le secrétariat de l'ancien président dans un communiqué.

L'ex-First Lady, âgée de 92 ans, ne prend plus aucun traitement et est prise en charge à son domicile, où elle est entourée de ses proches, a précisé un porte-parole de la famille.

Le bref communiqué diffusé par le secrétariat de son mari ne précise pas la nature de la maladie dont elle souffre mais rappelle qu'elle a subi ces derniers temps une série d'hospitalisations.

Son mari, qui fut le 41e président des Etats-Unis, entre janvier 1989 et janvier 1993, est âgé de 93 ans. Lors de son passage à la Maison blanche, elle s'était consacrée à promouvoir l'alphabétisation et la lecture.

La porte-parole de Donald Trump, Sarah Sanders, a déclaré que "les prières du président et de la Première dame en cette période sont tournées vers toute la famille Bush".

Dans l'histoire des Etats-Unis, Barbara Bush occupe une place unique, seule femme à avoir vu son mari puis un de ses fils investi à la présidence.

Abigail Adams, qui fut First lady de 1797 à 1801 sous le mandat de son mari John Adams, le 2e président des Etats-Unis, est morte avant que son fils John Quincy Adams ne soit élu en 1824. (Richard Cowan et Will Dunham Henri-Pierre André pour le service français)