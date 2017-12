La reine Elizabeth II rendra hommage à l'humour de son époux, le prince Philip, dans le message de Noël qu'elle adressera ce lundi à ses sujets, a-t-on appris auprès de Buckingham Palace.

La souveraine devrait également profiter de cette opportunité pour remercier le duc d'Edimbourg pour le soutien qu'il lui a apporté tout au long de leurs 65 ans de mariage.

Âgé de 96 ans, Philip a effectué l'été dernier sa dernière apparition officielle.

La reine évoquera également l'importance du foyer et le celle du sens de la collectivité à Londres et Manchester, touchées en 2017 par deux drames meutriers, la première par l'incendie de la tour de Grenfell, la seconde par un attentat commis lors d'un concert.

"Nous jugeons que nos foyers sont des lieux de chaleur, d'intimité et d'amour (...), l'appel du foyer est d'un indémodable attrait", déclarera Elizabeth, selon des extraits de son discours rendus publics.

"Pour ce Noël, je pense à Londres et Manchester, dont les identités singulières sont apparues aux yeux de tous ces 12 derniers mois", ajoutera-elle lors de son allocution, qui sera diffusée à 15h00 GMT.

Plus ancienne monarque régnante du monde, Elizabeth II d'Angleterre évoque très rarement son époux connu pour ses gaffes et ses propos controversés. (Reporting by Paul Sandle; Editing by Andrew Heavens)