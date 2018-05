L'inflation pourra dépasser un peu 2%, selon John Williams (Fed)

Washington (awp/afp) - Le futur président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, a expliqué vendredi que l'objectif "symétrique" d'inflation de la Fed signifiait que la banque centrale allait tolérer que la hausse des prix dépasse un peu 2%.

Dans un entretien à CNBC, le patron de la Fed de San Francisco qui remplace cet été William Dudley à la Fed de New York, a expliqué que "2% était le point central où on s'attend à voir évoluer l'inflation".

"Je n'ai pas de problème avec le fait que l'inflation puisse dépasser ces 2% pour un certain temps", a-t-il affirmé, rappelant le terme de niveau "symétrique" employé dans le communiqué du Comité monétaire à l'issue de sa réunion mercredi.

La banque centrale, qui a laissé les taux d'intérêt inchangés, a pris acte de la remontée de l'inflation à 2% en mars pour l'indice PCE et à 1,9% sans les prix alimentaires et énergétiques et a dit s'attendre désormais à ce qu'elle s'établisse autour de l'objectif "symétrique" de 2% à moyen terme.

Cela signifie que la Fed tolèrera que les prix augmentent un peu plus que 2% avant d'accélérer le rythme de hausse des taux pour éviter une surchauffe.

"Ce terme de +symétrique+ est un signal pour dire que l'inflation sera de temps en temps un peu au-dessus ou un peu en dessous mais en moyenne à 2%", a expliqué M. Williams.

Il a dit qu'il était favorable à "trois ou quatre hausses des taux d'intérêt cette année", alors que le Comité monétaire en a déjà décidé une en mars.

afp/rp