L'inflation recule plus vite que prévu au Royaume-Uni

Londres (awp/afp) - L'inflation au Royaume-Uni ralentit à un rythme plus rapide que prévu depuis le début de l'année, ce qui a de quoi réjouir les ménages britanniques dont le pouvoir d'achat a souffert l'an dernier.

La hausse des prix a poursuivi sa décrue en mars, à 2,5% sur un an, a annoncé mercredi l'Office des statistiques nationales (ONS).

Après avoir atteint un pic à 3,1% en novembre dernier, le rythme de hausse des prix ne cesse depuis de ralentir dans le pays. A 2,5% le mois dernier, l'inflation est inférieure aux attentes des économistes et est au plus bas depuis mars 2017.

"L'inflation tombe à son niveau le plus bas en un an, alors que les prix des vêtements pour femmes ont progressé plus lentement que d'habitude à cette époque de l'année", explique Mike Hardie, statisticien à l'ONS.

Il ajoute que la hausse des prix de l'alcool et du tabac a également été plus modérée qu'en février.

De son côté, la progression des prix dans l'alimentaire est restée stable à 3% en mars, un rythme qui est bien moins élevé que celui observé fin 2017.

Le Royaume-Uni avait subi au cours de l'année dernière une poussée de l'inflation, qui s'était installée autour des 3%, reflétant alors la faiblesse de la livre entretenue par les incertitudes du Brexit.

La dépréciation de la devise avait pour effet négatif de renchérir le coût des biens importés, ce qui se répercutait sur les tarifs dans les commerces.

Or quelques éclaircies sur le front du Brexit, avec notamment un accord sur une période de transition entre Londres et Bruxelles, a permis à la livre de se reprendre nettement ces dernières semaines, atténuant du même coup la pression à la hausse sur l'inflation.

La devise a même atteint cette semaine son plus haut niveau depuis le vote pour le Brexit de juin 2016 face au dollar.

La modération de l'inflation est bienvenue pour les ménages britanniques, d'autant que ces derniers voient les salaires progresser davantage depuis le début de l'année, au point qu'ils gagnent désormais en pouvoir d'achat alors que leur budget avait été comprimé ces derniers mois.

- Poches mieux remplies -

L'inflation "devrait encore reculer" et "avec des salaires en hausse cela signifie davantage d'argent dans les poches des gens", s'est réjoui sur Twitter le ministre des Finances Philip Hammond.

Samuel Tombs, chez Pantheon Macroeconomics, s'attend à ce que l'inflation revienne tout juste au-dessus de 2% d'ici la fin de l'année, soulignant que "les commerçant ont pour l'essentiel fini de répercuter la hausse des coûts à l'importation".

"C'est particulièrement évident dans les prix des biens les plus sensibles à la devise comme les télévisions et les ordinateurs", renchérit James Smith, chez ING.

Cela pourrait en outre être de bonne augure pour la croissance britannique dont le dynamisme reposait en grande partie ces dernières années sur la consommation des ménages.

Les économistes restent toutefois encore méfiants et estiment que le coup de frein de l'activité va se poursuivre cette année, notamment en raison des risques entourant l'investissement des entreprises compte tenu du flou quant aux futures relations entre le Royaume-Uni et l'UE.

Par ailleurs, le ralentissement plus rapide que prévu de l'inflation devrait alimenter les débats de la prochaine réunion de la Banque d'Angleterre (BoE) en mai.

L'institution a préparé les marchés à une prochaine hausse de taux d'intérêt, afin de limiter l'inflation et de la ramener progressivement vers son objectif de 2%, les investisseurs tablant pour beaucoup sur un resserrement de la politique monétaire en mai.

Les chiffres de l'inflation "enlève un peu de pression sur la Banque d'Angleterre pour resserrer sa politique monétaire dans les prochains mois", estime M. Smith.

L'économiste mise toutefois encore sur un resserrement le mois prochain, notamment parce que la hausse des salaires est plus forte et peut nourrir l'inflation, mais reste prudent pour les mois suivants.

"Le Brexit peut encore être une source d'ennui au moment du sommet européen d'octobre, alors que l'économie est toujours en perte de vitesse", note-t-il.

afp/rp