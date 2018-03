L'investissement immobilier est un bon outil de diversification selon BNP Paribas Wealth Management

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BNP Paribas Wealth Management publie son rapport sur l'immobilier international. Le rapport conseille aux clients privés de considérer d'abord l'investissement immobilier comme un bon outil de diversification dans un patrimoine puis comme une source de rendement en capital (performance). Il conseille également de détenir un portefeuille d'actifs immobiliers dans différents segments et pays pour diversifier les sources de revenus. Pour les investisseurs qui recherchent des rendements plus élevés, BNP Paribas Wealth Management conseille d'avoir un horizon d'investissement plus long.Avec la compression importante des taux de capitalisation immobiliers au cours des cinq dernières années, combinée à la perspective d'une hausse des taux d'intérêt, une vague d'incertitude parcourt les marchés immobiliers, tant commerciaux que résidentiels, indique BNP Paribas Wealth Management.De nombreux marchés immobiliers se sont pourtant bien comportés en 2017. Globalement, les marchés immobiliers commerciaux convergent lentement vers un équilibre entre l'offre et la demande, avec pour conséquence une baisse des taux de vacance et une hausse des loyers."Dans ce contexte, il est plus pertinent de détenir un portefeuille d'actifs immobiliers répartis dans différents segments et pays pour diversifier les revenus plutôt que d'essayer de surperformer les classes d'actifs traditionnelles", explique Pol Tansens, Head of Real Estate Investment Strategy chez BNP Paribas Wealth Management."Notre conseil aux investisseurs qui recherchent des rendements plus élevés (Taux de Rentabilité Interne d'au moins 10%) serait d'identifier des opportunités à valeur ajoutée. Par exemple, les portefeuilles immobiliers à restructurer pourraient être acquis à un prix inférieur au coût de remplacement, offrant ainsi un potentiel de hausse. Cette stratégie de création de valeur implique un horizon d'investissement relativement long, souvent jusqu'à 8/10 ans."