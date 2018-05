L'offre ferroviaire entre la Suisse et l'Italie étoffée dès 2020

Berne (awp/ats) - L'offre ferroviaire entre la Suisse et l'Italie sera étoffée à partir de 2020. Trenitalia et les CFF ont décidé vendredi de proposer davantage de liaisons et de meilleure qualité.

L'accord de coopération entre les deux compagnies a été renouvelé pour dix ans. En vue de l'horaire 2020, l'offre sur l'axe du Lötschberg sera renforcée par 3 à 4 paires de trains (soit Bâle-Milan et Milan-Bâle). Et en fonction de l'évolution du marché, l'opportunité d'introduire une cinquième paire de trains sera envisagée, lit-on dans un communiqué des CFF.

Pour l'horaire 2021, avec la mise en service du tunnel de base du Ceneri, l'offre entre Zurich et Milan sera étendue de 8 à 10 paires de trains chaque jour. De nouvelles liaisons directes vers Gênes et Bologne sont aussi prévues.

ats/al