L'opposant russe Alexeï Navalny a franchi dimanche un premier obstacle sur la voie d'une candidature à l'élection présidentielle de mars prochain en réunissant suffisamment de soutiens.

Adversaire déclaré de Vladimir Poutine, l'opposant, qui est âgé de 41 ans, a obtenu le ralliement de 742 personnes, au-dessus du seuil des 500 nécessaire pour pouvoir se présenter.

Mais le chemin est encore long pour l'opposant, la commission centrale des élections l'ayant déclaré l'été dernier inéligible du fait de sa condamnation à une peine de prison avec sursis.

Navalny, qui se dit victime d'un harcèlement judiciaire et a fait condamner la Russie par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), a été interpellé et détenu à trois reprises cette année pour avoir organisé des rassemblements politiques non autorisés. Il accuse le Kremlin de chercher à torpiller sa candidature.

"Il n'y a pas dans ce pays un soutien massif pour Poutine et pour son régime", a-t-il affirmé dimanche à ses partisans rassemblés à Moscou.

Un autre candidat potentiel, le promoteur immobilier Sergueï Polonsky, déclaré coupable de fraudes, a lui aussi obtenu dimanche le nombre de soutiens nécessaire pour soumettre sa candidature aux autorités électorales.

L'élection présidentielle a été fixée au 18 mars prochain.

Vladimir Poutine, au pouvoir depuis dix-sept ans à la présidence ou au poste de Premier ministre (1999-2000 puis 2008-2012), a confirmé au début du mois qu'il briguerait un quatrième mandat présidentiel. (Polina Nikolskaya; Henri-Pierre André pour le service français)