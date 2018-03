Matières premières : L'or hésite, entre reprise du dollar et incertitude du marché

Londres (awp/afp) - L'or a connu une semaine mouvementée pour finir à l'équilibre, les acteurs du marché suivant les mouvements du dollar et l'évolution du risque géopolitique.

"L'insécurité politique devrait profiter au prix de l'or", ont commenté les analystes de Commerzbank.

Aux Etats-Unis, les marchés ne savent qu'attendre de la part de la Maison Blanche, où le secrétaire d'Etat Rex Tillerson a été limogé mardi.

Les tensions entre la Russie d'un côté et le Royaume-Uni, l'Union Européenne et les Etats-Unis sont par ailleurs vives. Londres a provoqué vendredi la colère du Kremlin en jugeant "probable" que Vladimir Poutine ait "ordonné" l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal, accentuant la confrontation entre Moscou et des Occidentaux à deux jours de la présidentielle russe.

Tous ces risques géopolitiques profitent à l'or, valeur refuge privilégiée en cas d'incertitude.

"Ceci dit, les participants du marché tournent peu à peu leur attention vers la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine", ont noté les analystes de Commerzbank.

Après une série de publications sur l'économie américaine robustes, la Fed pourrait infléchir son message sur le rythme de ses hausses de taux d'intérêt, ce qui rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif.

Comme le prix de l'or est fixé en dollar, la hausse du billet vert pèse sur le pouvoir d'achat des investisseurs qui utilisent d'autres devises pour en acheter.

Enfin, un des nouveaux arrivés à la Maison Blanche, le conseiller économique Larry Kudlow, a tenu des propos qui ont soutenu le cours du métal jaune.

"Les paris sur une baisse de l'or se sont multipliés jeudi quand M. Kudlow a affirmé qu'il fallait +acheter le roi dollar+ et +vendre son or+", a noté Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

Les cours des autres métaux rares ont également fini la semaine à l'équilibre, dans le sillage de l'or.

Sur le London Bullion Market, l'once d'or a terminé à 1.310,10 dollars vendredi au fixing du soir, contre 1.320,60 dollars le vendredi précédent.

L'once d'argent a clôturé à 16,48 dollars, au même prix qu'il y a sept jours.

Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de platine a fini à 950 dollars, contre 949 dollars sept jours plus tôt.

L'once de palladium a terminé pour sa part à 987 dollars, contre 984 dollars à la fin de la semaine précédente.

js/acd/eb