Matières premières : L'or progresse face au dollar sur fond de craintes de guerre commerciale

Londres (awp/afp) - L'or a progressé en fin de semaine atteignant son plus haut niveau face au dollar depuis un mois, soutenu par les craintes d'une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Le ravivement des tensions entre les deux plus grandes économies du monde a favorisé l'or, considéré comme une valeur refuge, ont fait valoir les analystes de Commerzbank.

En effet, l'évocation par Donald Trump de mesures punitives contre des importations chinoises d'un montant pouvant atteindre "60 milliards de dollars" et la réplique de la Chine menaçant d'appliquer des droits de douane sur 128 produits américains, ont "fait chuter les bourses mondiales, ont pénalisé les rendements obligataires et ont fragilisé le dollar - autant de facteurs positifs pour l'or", ont-ils poursuivi.

Après avoir légèrement baissé en début de semaine, l'argent est aussi remonté, tiré par l'or, mais dans une moindre mesure.

Les deux métaux avaient en effet débuté la semaine sous pression avec la réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Mais malgré un relèvement des taux, les investisseurs ont été déçus par le maintien d'une prévision d'un total de trois augmentations dans l'année alors que plusieurs tablaient sur quatre.

Une hausse des taux d'intérêt rend le dollar plus rémunérateur et donc plus attractif, au détriment de l'or et de l'argent.

Selon les analystes d'UniCredit, le cours de l'argent pourrait être prochainement favorisé par la hausse de la production chinoise de photovoltaïque.

La production de panneaux solaires représentait ainsi environ 7,45% de la demande d'argent en 2016 selon une étude commanditée par le Silver Institute.

Cependant, cette hausse des cours reste limitée du fait d'un "sentiment négatif" qui prévaut chez les investisseurs financiers", ont ajouté les analystes d'UniCredit.

De leur côté, le platine et le palladium ont terminé la semaine à l'équilibre.

Sur le London Bullion Market, l'once d'or a terminé à 1.346,60 dollars vendredi au fixing du soir, contre 1.310,10 dollars le vendredi précédent.

L'once d'argent a clôturé à 16,53 dollars, contre 16,48 dollars il y a sept jours.

Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de platine a fini à 954 dollars, contre 950 dollars sept jours plus tôt.

L'once de palladium a terminé pour sa part à 986 dollars, contre 987 dollars à la fin de la semaine précédente.

