Matières premières : L'or recule, les tensions géopolitiques s'achèvent

Londres (awp/afp) - L'or a reculé sur la semaine alors que le risque géopolitique et les tensions commerciales sino-américaines s'estompaient.

La semaine est écourtée par un long week-end de Pâques qui commence vendredi à Londres. Il n'y aura pas de fixing londonien vendredi et lundi.

"Il y a des signes que la tension autour de la Corée du Nord s'apaise, en tout cas, c'est comme ça que les marchés ont interprété la visite de Kim Jong Un à Pékin", ont relevé les analystes de Commerzbank.

Kim Jong Un s'est prononcé pour "la dénucléarisation" de la péninsule coréenne et a confirmé la perspective d'un sommet avec le président américain Donald Trump, lors d'une visite historique du dirigeant nord-coréen à son allié chinois.

Les investisseurs tendent à privilégier l'or, valeur-refuge, quand ils craignent un conflit géopolitique, et à l'inverse, ils vendent leurs lingots en cas d'apaisement.

Par ailleurs, le dollar s'est renforcé. Comme il s'agit de la monnaie de référence de l'or, sa hausse pèse sur le pouvoir d'achat des investisseurs utilisant d'autres devises.

Les autres métaux rares se sont repliés dans le sillage de l'or.

"L'argent reste à des niveaux bas par rapport à l'or", ont souligné les analystes de UniCredit, qui estiment que les investisseurs financiers continuent de peser sur le marché au delà des fondamentaux.

Le platine a touché vendredi son plus bas depuis près de trois mois, tandis que le palladium a également reculé sur la semaine.

Sur le London Bullion Market, l'once d'or a terminé à 1.323,85 dollars jeudi au fixing du soir, contre 1.346,60 dollars le vendredi précédent.

L'once d'argent a clôturé à 16,28 dollars, contre 16,53 dollars il y a six jours.

Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de platine a fini à 936 dollars, contre 954 dollars six jours plus tôt.

L'once de palladium a terminé pour sa part à 970 dollars, contre 986 dollars à la fin de la semaine précédente.

js/ktr/az