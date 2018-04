L’endomicroscopie confocale laser in vivo avec Cellvizio®, technologie développée par Mauna Kea Technologies, permet la découverte d’une structure humaine inconnue, l’interstitium

Selon la revue Scientific Reports du groupe Nature, cette découverte pourrait s’avérer significative pour la compréhension de la propagation des métastases et potentiellement conduire à de nouvelles approches thérapeutiques du cancer

Regulatory News :

Mauna Kea Technologies (Paris:MKEA) (OTCQX:MKEAY) (Euronext : MKEA, OTCQX : MKEAY) inventeur de Cellvizio®, plateforme multidisciplinaire d’endomicroscopie confocale laser par minisonde (pCLE), annonce aujourd’hui la publication d’une étude réalisée à l’initiative de chercheurs ayant utilisé Cellvizio® pour caractériser une structure inconnue du corps humain, l’« interstitium », jusque-là jamais identifiée par les techniques histologiques standards. L’article, intitulé « Structure et distribution d’un interstitium non reconnu dans les tissus humains » a été publié dans la revue Scientific Reports (2018, 8:4947DOI:10,1038/s41598-018-23062-6) et peut être téléchargé ici : https://www.nature.com/articles/s41598-018-23062-6.

« Cellvizio est l’unique système d’endomicroscopie confocale laser par minisonde dont disposent les praticiens pour une utilisation clinique et les scientifiques pour la recherche » déclare Sacha Loiseau, Directeur Général et Fondateur de Mauna Kea Technologies. « Cellvizio permet de visualiser directement les tissus à l’échelle cellulaire et de détecter des anomalies invisibles avec les techniques standards notamment dans les systèmes gastrointestinaux, urinaires et pulmonaires. Il est couramment utilisé par les gastroentérologues dans des applications cliniques de routine pour leurs patients souffrant de reflux gastro-œsophagien, d’œsophage de Barrett, de lésions pré-cancereuses de l’estomac ou d’autres pathologies. Cette étude démontre une fois encore que l’observation microscopique des tissus in vivo permet des découvertes très importantes conduisant à des avancées majeures dans la compréhension des tissus et des cancers ».

Cette étude visait à réaliser une imagerie histologique en temps réel, in vivo, des voies biliaires extra-hépatiques en utilisant Cellvizio (pCLE). Cellvizio a permis d’identifier des espaces interstitiels remplis de fluide que les techniques histologiques standards n’avaient pas permis d’identifier jusqu’à présent. Situés sous les muqueuses, ces espaces interstitiels sont filtrés par les ganglions lymphatiques et soutenus par des faisceaux de collagène. Outre les voies biliaires, ces structures ont également été observées dans d’autres tissus sous-muqueux, notamment dans l’appareil digestif, la vessie, la peau et les poumons. Les auteurs parviennent à la conclusion que ce tissu, appelé l’interstitium, pourrait s’avérer important dans un certain nombre de conditions pathologiques, notamment les métastases cancéreuses, les œdèmes tissulaires et la fibrose.

« Au départ, nous avons utilisé le Cellvizio pour réaliser une imagerie histologique en temps réel, in vivo, des voies biliaires extra-hépatiques de patients. Nous avons, alors, réalisé que les histopathologies traditionnelles des spécimens fixés dans le formol n’avaient pas permis de connaître la vraie nature de nombreux tissus », déclare David L. Carr-Locke, M.D., Directeur clinique du Center for Advanced Digestive Care, Weill Cornell Medical College and New York Presbyterian Hospital, et Président de l'International Society for Endomicroscopy. « À mesure que l’étude avançait, nous avons été très surpris de découvrir un réseau interstitiel micro-anatomique de compartiments interconnectés, remplis de fluide et soutenus par un réseau de collagène, qui semble être présent dans le corps tout entier. Nous espérons que notre découverte, qui pourrait revêtir une importance clinique considérable pour plusieurs maladies, encouragera d’autres chercheurs à valider nos travaux avec de nouvelles approches, notamment avec l’endomicroscopie confocale laser, pour étudier la micro-anatomie humaine en remettant en cause les anciennes certitudes ».

À propos de Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux dont la mission est d’éliminer les incertitudes liées aux diagnostics et aux traitements grâce à une visualisation directe des tissus au niveau cellulaire, la « biopsie optique ». Le produit phare de la Société, le Cellvizio, a reçu des accords de commercialisation pour une large gamme d'applications dans plus de 40 pays dont les États-Unis, l'Europe, le Japon, la Chine, le Canada, le Brésil et le Mexique. Pour plus d’informations sur Mauna Kea Technologies, visitez www.maunakeatech.fr

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Mauna Kea Technologies et à ses activités. Mauna Kea Technologies estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de base de Mauna Kea Technologies enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 31 mai 2017 sous le numéro D.17-0574 et disponible sur le site internet de la Société (www.maunakeatech.fr), ainsi qu’à l’évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Mauna Kea Technologies est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus de Mauna Kea Technologies ou que Mauna Kea Technologies ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations de Mauna Kea Technologies diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions de Mauna Kea Technologies dans un quelconque pays.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180403006319/fr/