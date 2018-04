L'ultra-nationaliste serbe Seselj condamné à dix ans de prison en appel

(Ajoute réactions, précisions)

LA HAYE, 11 avril (Reuters) - Vojislav Seselj a été condamné mercredi en appel par les juges du Mécanisme de l'Onu pour les tribunaux pénaux internationaux (MICT) à une peine de dix ans de réclusion pour persécution, déportation et actes inhumains pour son rôle dans les massacres et le nettoyage ethnique durant la guerre de Bosnie (1992-1995).

Seselj, qui est âgé de 63 ans, a été détenu 12 ans en attendant l'ouverture de son procès et les juges ont considéré qu'il avait purgé sa peine.

L'allié de l'ancien président yougoslave Slobodan Milosevic avait été acquitté en mars 2016 de toutes les charges pesant contre lui, dont meurtre, lors de son jugement en première instance devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY).

Après la fermeture du TPIY en décembre dernier, le Mécanisme onusien était chargé de traiter l'appel interjété en mai 2016 par le parquet contre l'acquittement de Seselj.

"Le jugement n'est pas valide", a déclaré Seselj, retourné en Serbie en 2014 afin de suivre un traitement médical contre un cancer du colon et qui n'était pas présent à La Haye pour le verdict.

"Le verdict initial ne pouvait pas être transformé en condamnation. La cour d'appel pouvait seulement demander un nouveau procès", a-t-il dit à Reuters.

Seselj a affirmé être "fier de tous ces crimes de guerre et crimes contre l'humanité". "Je suis prêt à les commettre à nouveau", a-t-il ajouté.

Les juges de la cour d'appel ont estimé que l'ultra-nationaliste serbe était "pénalement responsable de déportation (et de) persécution" en Serbie, qualifiées de crimes contre l'humanité, sur la base d'un discours prononcé par Seselj le 6 mai 1992 dans l'ex-province autonome de Voïvodine.

Ils ont cependant estimé manquer d'éléments pour prouver les liens de Seselj avec des membres d'une organisation criminelle qui procédait à des déportations en Croatie et en Bosnie.

L'ONG serbe des Femmes en noir s'est félicitée du verdict mais juge qu'il ne s'agit que d'une satisfaction partielle pour les familles des victimes.

"Combattre les discours haineux et affronter le passé sont des conditions nécessaires au progrès de la Serbie et de la région tout entière", dit-elle dans un communiqué. (Stephanie van den Berg, avec Maja Zuvela à Sarajevo et Ivana Sekularac à Belgrade, Jean Terzian pour le service français)