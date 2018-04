LBPAM salue le potentiel retrouvé des actions européennes et américaines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La Banque Postale AM juge les valorisations des marchés actions désormais attractives et que le potentiel sur les indices européens et américains reste bien présent. "Nous vivons actuellement des moments un peu compliqués sur les marchés d’actions, sur fond d’indices de confiance décevants et de tensions commerciales. Mais nous nous attendons à une sortie positive dans les deux cas", expliquent les stratégistes de LBPAM Stéphane Déo et Hervé Goulletquer.Pour eux, le marché chinois présente également encore du potentiel même si les performances à attendre pour le Japon et les pays émergents hors Chine devraient être en retrait.Par ailleurs, LBPAM maintient sa vue légèrement négative sur le marché obligataire "cœur" de la zone euro. Elle garde également sa neutralité concernant les pays périphériques, sous l'hypothèse d'une situation politique italienne sous contrôle. "Sur le marché obligataire d'Outre-Atlantique, nous conservons une vue neutre, dans un contexte de meilleure visibilité sur la remontée du taux directeur de la Fed d'ici à la fin de l'année", ajoutent Stéphane Déo et Hervé Goulletquer.Enfin, coté crédit, La Banque Postale AM estime que le crédit Investment Grade en euro reste soutenu grâce à de bons fondamentaux et au soutien de la BCE. Les gérants observent que des spreads au plus haut depuis 9 mois rendent la valorisation désormais moins élevée. "Notons toutefois une confiance des investisseurs un peu moins solide qu'auparavant, ce qui participe de notre vue neutre. Même en notant le fort repricing récent, notre neutralité est teintée de prudence sur le High Yield", précisent les stratégistes de LBPAM.