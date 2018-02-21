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LES RESPONSABLES DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE SONT CONVENUS EN JANVIER QUE LA RÉCENTE AMÉLIORATION DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES AUX ETATS-UNIS ACCROISSAIENT LA PROBABILITÉ DE NOUVELLES HAUSSES DE TAUX PROGRESSIVES-COMPTE-RENDU

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21/02/2018 | 20:01

LES RESPONSABLES DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE SONT CONVENUS EN JANVIER QUE LA RÉCENTE AMÉLIORATION DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES AUX ETATS-UNIS ACCROISSAIENT LA PROBABILITÉ DE NOUVELLES HAUSSES DE TAUX PROGRESSIVES-COMPTE-RENDU

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calcucius
Le 21/02/2018 à 21:57
 arrow option
va et vient de 400 points sur le dow, et le VIX qui baisse. C'est une belle arnaque cet indice de volatilité.
Si c pas volatile aujourd'hui ça ne l'est jamais
  
  
calcucius
Le 21/02/2018 à 21:01
 arrow option
attrape-pigeon, tu vas voir la mèche
2
  
  
vschmitt
Le 21/02/2018 à 21:31
 arrow option
c'est ce que je me disais, sur les futures, le DOW n'a pas réussi à franchir sa MM100 en daily et commence à se retourner. J'attendais qu'il la franchisse, mais ça n'a pas voulu... dommage car on invalide encore une fois le rebond du marché us.
  
  
vschmitt
Le 21/02/2018 à 22:38
 arrow option
Correction : il ne s'agissait pas de la MM100 mais de la MM50 et MM20, j'ai confondu...
  
  
vschmitt
Le 21/02/2018 à 20:05
 arrow option
au vu du comportement des contrats futurs sur le dow, le marché semble apprécier cette nouvelle...
  
  
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