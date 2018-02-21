LES RESPONSABLES DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE SONT CONVENUS EN JANVIER QUE LA RÉCENTE AMÉLIORATION DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES AUX ETATS-UNIS ACCROISSAIENT LA PROBABILITÉ DE NOUVELLES HAUSSES DE TAUX PROGRESSIVES-COMPTE-RENDU
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21/02/2018 | 20:01
LES RESPONSABLES DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE SONT CONVENUS EN JANVIER QUE LA RÉCENTE AMÉLIORATION DES PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES AUX ETATS-UNIS ACCROISSAIENT LA PROBABILITÉ DE NOUVELLES HAUSSES DE TAUX PROGRESSIVES-COMPTE-RENDU
c'est ce que je me disais, sur les futures, le DOW n'a pas réussi à franchir sa MM100 en daily et commence à se retourner. J'attendais qu'il la franchisse, mais ça n'a pas voulu... dommage car on invalide encore une fois le rebond du marché us.