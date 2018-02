LSE : JPMorgan adopte une recommandation positive

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JPMorgan a relevé sa recommandation de Neutre à Surpondérer sur LSE et vise 4 600 pence. Le bureau d'études apprécie l'exposition de l'opérateur boursier à des activités en croissance structurelle, comme les indices et la compensation sur les marché de gré à gré. Celles-ci représentent 65% de ses revenus contre 50% pour Deutche Börse et 30% pour Euronext. Il est également confiant dans la capacité du LSE à enregistrer une forte croissance de son bénéfice par action : +18% par an entre 2016 et 2019.Le broker juge par ailleurs que les craintes sur un déménagement de la compensation des swaps en euro en dehors du Royaume-Uni sont exagérées. Enfin, LSE affiche un PER avec une prime de 15% par rapport à celui de Deutche Börse contre une moyenne de 30% sur les 5 dernières années.