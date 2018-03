La BCE et la Banque de France retoquent le projet d'Arkéa-presse

PARIS, 13 mars (Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) et l'autorité bancaire française jugent que l'option du Crédit Mutuel Arkéa de devenir un "organisme central" est d'une "validité juridique douteuse", rapporte mardi La Tribune.

Dans un courrier adressé à la branche sécessionniste du Crédit mutuel, cité par le site d'information économique et financière, la BCE et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) prennent ainsi acte que le Crédit Mutuel Arkéa (CMA) - qui regroupe les fédérations de Bretagne, du Sud-Ouest et du Massif central - "travaille à un dispositif alternatif".

Les deux autorités jugent également "essentiel que, lors de la consultation de son réseau, la direction (...) ne laisse planer aucun doute sur le fait que le CMA post-sortie ne pourrait, en aucun cas, se voir désigner en tant qu'organisme central (...) ni ne pourrait (...) bénéficier d'un agrément collectif dans le cadre législatif et réglementaire".

Une porte-parole d'Arkéa a confirmé que le président de la banque avait bien reçu ce courrier mais a indiqué que des discussions étaient cours sur d'autres projets "pour un Arkéa coopératif, mutualiste et indépendant".

La banque a ajouté qu'un dossier complet, intégrant tous les courriers reçus des régulateurs, avait été élaboré pour les administrateurs appelés à s'exprimer sur son projet d'indépendance.

Arkéa s'est dans le même temps étonné qu'un courrier adressé de manière confidentielle se retrouve dans le domaine public à quelques jours du début des consultations des caisses locales.

Les dirigeants du Crédit mutuel ont de leur côté invité début mars Arkéa à clarifier son projet d'indépendance, enclenché en janvier, et lui ont demandé de mener des consultations de ses caisses locales en toute transparence. (Benjamin Mallet et Matthieu Protard, édité par Catherine Mallebay-Vacqueur)