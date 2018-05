La BCE n'en finit plus d'attendre l'inflation -- Plus Europe

Richard Barley,

The Wall Street Journal

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La Réserve fédérale a enfin pu annoncer mercredi que le taux d'inflation aux Etats-Unis s'était rapproché de sa cible des 2%. Pour la Banque centrale européenne (BCE), en revanche, les chiffres de l'inflation publiés jeudi sont beaucoup moins rassurants.

La première estimation de l'inflation dans la zone euro pour le mois d'avril est ressortie inférieure aux attentes, à 1,2% pour l'ensemble des prix à la consommation et 0,7% pour l'inflation hors énergie, alimentation, alcool et tabac. La période de Pâques, qui tombait cette année plus tôt qu'en 2017, est peut-être en partie responsable de ce ralentissement, mais l'inflation de base s'est néanmoins révélée étonnament faible, bien en-deçà du consensus de FactSet qui tablait sur un taux de 0,9%.

L'objectif de la BCE ne porte pas sur l'inflation de base, mais l'institution suivra ce taux très attentivement pour déceler les signes d'un renforcement durable des tensions inflationnistes. Or l'estimation rapide du mois d'avril se situe dans le bas d'une fourchette de 0,6% à 1,2% observée depuis maintenant cinq ans.

Le redressement de la croissance l'an dernier a permis au président de la BCE, Mario Draghi, d'évoquer une confiance accrue dans une future convergence de l'inflation globale vers l'objectif de la BCE, soit un taux un peu inférieur à, mais proche de, 2% sur le moyen terme. Un futur qui semble maintenant plus éloigné que jamais.

La zone euro se situant dans une phase nettement moins avancée de son cycle économique que les Etats-Unis, il reste encore des capacités inutilisées à exploiter. Ce n'est pourtant déjà plus le cas en Allemagne, première économie de la zone euro, dont le taux de chômage ressort à ses plus bas niveaux depuis la réunification et dont les contraintes de capacité s'accentuent.

L'inflation outre-Rhin a reculé en avril à 1,4% sur un an, contre une moyenne de 1,6% au cours des dernières années. Pour que l'union monétaire atteigne son objectif à brève échéance, il faudrait que l'inflation allemande accélère, or peu d'indices penchent dans ce sens pour le moment.

La BCE préfère temporiser avant de distiller des informations sur l'évolution probable de sa politique monétaire cette année. A moins d'un rapide redressement de l'inflation, l'attente risque de céder la place au malaise.

-Richard Barley, The Wall Street Journal

(Version française Emilie Palvadeau) ed : ECH

