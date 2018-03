La BRI met en garde les banques centrales sur les monnaies numériques

Zurich (awp) - La Banque des règlements internationaux (BRI) a publié en amont du G20 une mise en garde au sujet des monnaies numériques de banques centrales. Ces dernières sont appelées à bien évaluer les implications sur la stabilité financière et la politique monétaire lorsqu'elles lancent de telles offres à destination du grand public, selon l'étude publié lundi soir.

Le rapport fait la distinction entre les monnaies numériques proposées par les banques centrales étant limitées à certaines institutions sélectionnées et celles accessibles au public.

Les auteurs, le Comité sur les systèmes de paiement et les infrastructures de marché (CPMI) et le Market Committee, ont étudié les effets de ces deux types de monnaies sur trois grands domaines d'actions des banques centrales, à savoir les paiements, la politique monétaire et la stabilité financière.

Il en résulte que la technologie est prometteuse pour le système de paiement et pourrait contribuer à rendre le négoce de titres et les opérations de change plus efficaces.

Toutefois, une monnaie numérique pourrait avoir un "impact sur les dépôts bancaires, une source majeure de financement pour les banques commerciales, avec des effets sur la stabilité financière", a estimé Jacqueline Loh, présidente du Market Committee.

Face à la disparition progressive de l'argent liquide, certaines banques centrales estime qu'une monnaie numérique pourrait constituer une alternative sûre, solide et pratique. Il faudra s'assurer néanmoins que le nouveau moyen de paiement ne servent pas à des transactions illicites, ajoute les auteurs.

Fin février, le patron de l'opérateur de la Bourse suisse Six Exchange, a appelé la Banque nationale suisse à lancer sa propre cryptomonnaie. La Suède planche de son côté sur la création d'une e-krona, une version numérique de la monnaie légale.

Sise à Bâle, la BRI rassemble les 60 banques centrales les plus importantes et se dédie à la coopération financière internationale.

ol/jh