La Banque Postale AM (LBPAM) veut devenir 100% ISR d'ici 2020

La Banque Postale AM (LBPAM) se fixe comme objectif de basculer l’ensemble des encours sous gestion en gestion ISR d'ici 2020. Pour les gammes de fonds ouverts, les critères d’éligibilité du label ISR français seront utilisés. Il souligne l’importance des processus de sélection des valeurs et la qualité des reportings qu’ils soient financiers ou extra-financiers. Parallèlement, LBPAM s’engagera dans une campagne de sensibilisation des clients institutionnels dont les encours n’intègrent pas encore de filtres extra-financiers."L'ambition affichée par LBPAM est le résultat logique de son investissement de longue date en gestion ISR. Ayant lancé son premier fonds éthique en 1997, LBPAM détient actuellement plus de 50% des encours en gestion ISR (soit environ 109 milliards d'euros) et 26 fonds labélisés ISR, TEEC, Finansol ou CIES", souligne la société de gestion.Première concrétisation de cet engagement, La Banque Postale lancera en juin prochain la gamme "Conviction ISR". Constituée de quatre fonds "ISR de conviction" et de deux fonds solidaires, la gamme couvrira les principales classes d'actifs (actions, obligations, green bond, monétaire), différents niveaux de risque et styles de gestion. La mise en marché de "Conviction ISR" sera l'occasion d'annoncer le lancement du nouveau fonds, LBPAM ISR Diversifié, au cœur de cette nouvelle gamme.